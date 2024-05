Maitê Proença expõe climão com amiga por causa de vibrador: "Foi um fiasco"

Durante o Que História É Essa, Porchat?, Maitê Proença contou que causou um climão durante a ceia de Natal de uma amiga por causa de um vibrador

A atriz Maitê Proença causou um climão durante a ceia de Natal de uma amiga por causa de um presente inusitado. Durante o Que História É Essa, Porchat? desta terça-feira, 28, a artista confessou que, durante uma viagem ao exterior, há muitos anos, decidiu visitar um sex shop e comprou vibrador, mas não gostou e decidiu dar para uma amiga.

Ela contou que se interessou por uma área específica do local: os vibradores. "Eu me entusiasmei por um. Deu match!", disse. "Peguei, comprei aquele negócio. O cara botou dentro da caixa, levei pro Brasil e nem abri, fiquei com medo da alfândega. Quando eu cheguei em casa que eu abri aquela coisa... sabe, eu sou uma pessoa pequena! Não ia dar!", lembrou.

Em um momento de arrumação da casa, ela se deparou com o objeto esquecido no fundo do armário e decidou se livrar dele. "Era Natal. Embrulhei ele, estava limpinho, pouco uso. [Peguei] papel celofane, botei numa caixa com laço e mandei pra uma amiga minha com um cartão escrito: 'seu peru de Natal!'. Mandei entregar na casa dela", recordou.

“Ela estava recém-casada e ia dar uma ceia onde todas as famílias iam se conhecer. Ela, naquela confusão toda, nem olhou (o presente) e deixou em algum lugar. O marido tinha comprado um cão. Aconteceu a ceia, tava tudo às mil maravilhas, as famílias se conhecendo, um sucesso. Até que aparece no meio da noite o cachorro com o objeto na boca”, disse a atriz.

Constrangimento

"Foi um fiasco. Ela era a única adulta mulher da casa. A outra mulher tinha uns três anos de idade. Então não tinha dúvida. E o que ela tava fazendo com aquilo sendo recém casada? Como explicar para a sogra? Foi um constrangimento. Tempos depois ela se separou. Até hoje ela não fala muito bem comigo. Não me ocorreu. Achei que era engraçado. Mas eu aprendi a lição", disse Maitê Proença.