Maisa Silva chora de saudades de João Guilherme: "Ficando emocionada"

Amigos de longa data, Maisa Silva chora de saudades de João Guilherme após ficar bom tempo sem vê-lo; confira!

Muito ocupados com sua rotina de trabalho, os amigos de longa data Maisa Silva e João Guilherme estão há algum tempo sem se encontrar. Com isso, nesta terça-feira, 2, a atriz se emocionou e caiu no choro ao sentir saudade do filho de Leonardo.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a famosa publicou uma confissão para seus seguidores. "Eu ficando emocionada de tanta saudade que eu tô do João Guilherme", disse Maisa. Pouco tempo depois, a afirmação foi confirmada pelo ator, que mostrou um pouco da conversa privada entre os amigos.

"Tô adolescente. Com Saudades. Só te vendo de longe", escreveu João, que ainda adicionou uma selfie para alegrar a amiga. Maisa, por sua vez, respondeu com uma foto, cheia de lágrimas nos olhos. Com bom humor, a famosa respondeu à exposição de sua conversa: "KKKKK EU TO HORRIVEL PQP. Mas te amo", declarou ela.

Nos comentários, seus fãs, que torcem para os amigos se tornarem um casal há muito tempo, falaram sobre a interação entre os dois. "Eles namorando ia abalar", disse um internauta. "Na minha cabeça eles são um casal, me deixa", declarou outro. "Depois cês não querem que a gente shippe", escreveu mais um.

eu ficando emocionada de tanta sdd q eu tô do joao guilherme — +a (@maisa) April 2, 2024

KKKKK EU TO HORRIVEL PQP Mas te amo — +a (@maisa) April 2, 2024

Maisa negou rumores de namoro com João Guilherme recentemente

Recentemente, os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes assumirem seu namoro após anos de amizade. Com isso, alguns internautas iniciaram uma campanha para o mesmo acontecer com os atores Maisa Silva e João Guilherme. Os dois, que são amigos de longa data, negaram o pedido dos fãs em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), Maisa compartilhou uma publicação onde citava ela e o filho de Leonardo como os próximos a assumirem um relacionamento. A artista, no entanto, acabou com a esperança da web de vê-los como casal no futuro.

"HAHAHAHAHAHAHA PELO AMOR DE DEUS NAAAAAAO @Joaoguiavila vamo avisar pela 35ª vez", escreveu Maisa, que ainda recebeu resposta de João Guilherme. "Recadinho especial do Shark Boy e

da Lava Girl: Sonhem, sonhem, sonhem, sonhem, sonhem sonhem…", disse o artista, citando a fantasia de Halloween que os dois combinaram em 2023.