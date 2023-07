Maisa, Klara Castanho e elenco de 'De Volta Aos Quinze' comemoram estreia da série

'De Volta aos Quinze', série com Maisa Silva e Klara Castanho, retornou nesta quarta-feira, 5, para uma segunda temporada; confira registros da festa de lançamento!

Nesta noite de quarta-feira, 4, Maisa Silva e Klara Castanho comemoraram a estreia da segunda temporada da série 'De Volta aos Quinze', da Netflix, em festão com o elenco e equipe no Cineclube Cortina, no centro de São Paulo.

As atrizes compartilharam registros da celebração, curtindo muito a noite, com direito a exibição especial da série em uma telona, muita dança, decoração temática e fotos ao lado dos colegas de produção. Olha só:

Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Vieira, influenciadora e autora do livro que inspirou a série, compartilhou alguns registros da festa em seu Instagram. "Unidos para celebrar a segunda temporada de De Volta aos Quinze. O universo da nossa Anita tácada vez mais bagunçado, mas tá cada vez mais cheio de amor - em todas as linhas do tempo", escreveu ela.

Camila Queiroz, que é protagonista da série ao lado de Maisa, lamentou por não comparecer a festa de lançamento: "Ahhhh queria tanto. Amo vocês!", comenta a atriz. "Devolterssss", brinca Maisa Silva com um apelido carinhoso em homenagem ao nome da série.

'De Volta aos Quinze' conta a história de Anita, uma jovem adulta insatisfeita com a vida que ganha a chance de ter 15 anos novamente. Mas ao reviver os seus dias de escola, ela acaba reescrevendo sua própria história e causando um impacto doloroso no futuro.

A nova temporada da série estreiou na Netflix nesta quarta-feira, 5 de julho, e também conta com João Guilherme, Mariana Rios e Gabriel Stauffer no elenco.

João Guilherme abre o jogo sobre possível relacionamento com Maisa Silva

João Guilherme é o convidado do programa “The Noite”, do SBT, desta quarta-feira, 5. O jovem bateu um papo com Danilo Gentili e, dentre os assuntos, foi questionado sobre a torcida de alguns fãs para que ele viva um romance com a amiga, Maisa Silva.

“Shippam cara, muito. Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe mas, amor romântico, não”.

João Guilherme também respondeu se entrou no ramo para conquistar mais garotas: “É ótimo, não vou negar. Mas não foi por isso, não…. Sempre quis trabalhar com moda de alguma forma e principalmente na parte criativa”.