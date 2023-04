Maíra Cardi vira chacota ao exibir cintura impossível em foto: "Mostra a verdade"

Maíra Cardi vira chacota nas redes sociais ao mostrar uma cinturinha finíssima; veja

A coach Maíra Cardi gerou polêmica nas redes sociais nesta segunda-feira, 3, ao ser acusada de editar a cintura em fotos publicadas em seu perfil. Tudo começou quando ela refletiu sobre a rotina saudável que leva.

"Eu odiava academia, odiava comida saudável, tinha certeza que para não ter celulite era uma questão de genética. Eu era flácida e cheia de celulite, de calça jeans parecia uma escultura, mas quando tirava a roupa eu não era como desejava ser", disse ela.

A ex-BBB disse que conseguiu conquistar um novo corpo. "Eu comia muitos lanches, sorvetes e entre outros produtos que me tiravam a vida aos poucos sem eu ter a menor ideia. A minha b* flácida, cheia de celulite e minha barriguinha para frente nunca foram motivos para que eu mudasse, até o dia que veio meu câncer de tireoide junto com o diagnóstico de que para sempre eu tomaria remédio para o coração e para tireoide!", contou ela.

Só que nos comentários, seguidores só tiveram olhos para a cintura da influenciadora Maíra Cardi. "Amada, cadê seus órgãos?", disse um. "Meu sonho é ter essa cintura, vou fazer ela no photoshop igual você", ironizou outro. "Falta de responsabilidade postar foto com essa edição grotesca, posta o corpo real mulher", declarou outro.

Veja:

Maíra Cardi diz que gasta R$ 15 mil mensais para alimentar funcionários

A influenciadora e empresária Maíra Cardi revelou que gasta um valor exorbitante com alimentos por mês para alimentar seus funcionários. Ela explicou o porquê da alta quantia.

Durante entrevista, ela defendeu que o preço era compatível com seus valores enquanto empregadora. “Eu gasto R$ 15 mil de supermercado, porque os meus funcionários comem exatamente o que eu como. Eu quero que essas pessoas vivam confortáveis”, defendeu.

“A babá da minha filha larga os filhos dela para cuidar da minha. Eu quero que ela tenha o mesmo conforto, na casa dela, que eu tenho na minha. Eu quero que ela coma na casa dela o que eu estou comendo na minha", explicou a namorada do Primo Rico.

"Eu não quero que ela coma na minha casa tudo do bom e do melhor, vá pra casa dela, não tem o que ela comer e ela fique triste. Ela vai voltar com essa energia triste. Se eu posso mudar isso...", compartilhou.