Maíra Cardi diz que gasta R$ 15 mil mensais para alimentar funcionários

Influenciadora Maíra Cardi revelou valor exorbitante e explicou o gasto mensal

A influenciadora e empresária Maíra Cardi revelou que gasta um valor exorbitante com alimentos por mês para alimentar seus funcionários. Ela explicou o porquê da alta quantia.

Durante entrevista, ela defendeu que o preço era compatível com seus valores enquanto empregadora. “Eu gasto R$ 15 mil de supermercado, porque os meus funcionários comem exatamente o que eu como. Eu quero que essas pessoas vivam confortáveis”, defendeu.

“A babá da minha filha larga os filhos dela para cuidar da minha. Eu quero que ela tenha o mesmo conforto, na casa dela, que eu tenho na minha. Eu quero que ela coma na casa dela o que eu estou comendo na minha", explicou a namorada do Primo Rico.

"Eu não quero que ela coma na minha casa tudo do bom e do melhor, vá pra casa dela, não tem o que ela comer e ela fique triste. Ela vai voltar com essa energia triste. Se eu posso mudar isso...", compartilhou.

Veja vídeo: