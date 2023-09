Grávida? Maíra Cardi toma atitude definitiva após boatos: "Acabei de casar"

Maíra Cardi toma atitude definitiva: ela surgiu bebendo para mostrar que não está grávida

Sempre causando, Maíra Cardi tomou uma atitude drástica nesta sexta-feira, 1, para encerrar os rumores de que estaria grávida do novo marido, o influenciador Thiago Nigro. É que ela surgiu em mais um dia ao lado do amado.

Dessa vez, os dois apareceram tomando vinho. Ao compartilhar o momento romântico, ela aproveitou para lembrar que não está grávida. Se estivesse, não estaria consumindo bebida alcoólica, algo que é proibido na gestação.

"Passando somente para desmentir mais uma notícia! Grávida não bebe, e no caso não estamos grávidos, pois acabei de casar. Não deu tempo ainda, minha gente, calma! Deixem eu curtir o marido, aprendi a beber com ele", contou ela.

Maíra Cardi compartilhou com os seguidores as primeiras fotos de casamento com Thiago Nigro e contou que adotou o sobrenome do empresário. O casal oficializou a união na Fazenda Vila Rica, em Itatiba, no interior de São Paulo, na terça-feira (29).

A influenciadora mostrou momentos de seu novo marido ao lado do filho, Lucas, que ela teve com o empresário Nelson Rangel, e da caçula, Sophia, fruto do casamento com Arthur Aguiar. "Obrigada a todos vocês que oram, torcem e apoiam nossas vidas. Agora, formamos uma só carne, e estamos juntos até o fim (ou depois)", concluiu a influenciadora.

Vestido chamou a atenção

O vestido usado por Maíra Cardi para subir ao altar com Thiago Nigro encantou os seguidores nas redes sociais. É que a peça é uma verdadeira obra de arte. Comportado e em estilo clássico, o vestido desenhou o corpo da influenciadora com elegância.

O vestido foi assinado pelo ateliê Maison Posare e desenhado pelo estilista Lucas Anderi, um dos mais festejados do seguimento. Segundo a equipe que criou a peça, foram usadas duas rendas diferentes.