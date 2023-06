Maíra Cardi reage após ganhar carrão forrado com rosas do noivo: “Susto”

Coach fitness Maíra Cardi fica em choque após ganhar carrão luxuoso de presente do noivo, o influenciador financeiro Thiago Nigro

Os influenciadores digitais Maíra Cardi e Thiago Nigro anteciparam o dia dos namorados e já estão em clima de romance! Isso porque o ‘Primo Rico’, como é conhecido na internet, decidiu presentear a noiva com um carro avaliado em cerca de R$225 mil forrado com rosas no último sábado, 10. Mas a coach fitness acabou levando um susto com a surpresa.

Pelas redes sociais, Maíra explicou que Thiago pediu para ter uma conversa séria antes de presenteá-la, por isso ficou assustada: Ontem, de repente, ele me deu um susto e disse: "Precisamos conversar sério'. Isso me assustou bastante MESMO, pensei que alguém tinha... sei lá!”, a influenciadora iniciou o relato.

“Na sequência do susto, ele abriu a porta de casa e tinha um porta-malas lotado de flores. Eram mais de mil flores (...). Confesso que ainda estou em choque. E agora? Como superar esse presente de Dia dos Namorados? Impossível né?”, Maíra se derreteu pelo presentão: “Meu Deus, você não existe, meu amor”, ela escreveu.

Nos comentários, os fãs do casal, que estão com data marcada para subir ao altar em agosto deste ano, elogiaram a atitude de Thiago: “Que Deus abençoe vocês. Vida longa”, comentou um seguidor. “Que demais. Não é sobre bens materiais, mas sobre cuidar e zelar em dar sempre o melhor para a companheira”, disse outro.

Maíra e Thiago Nigro atualizaram o status de relacionamento no começo de março deste ano, e logo anunciaram o noivado, em maio. Antes de conhecer o influenciador, a coach fitness vive um longo romance com o cantor e ex-BBB Arthur Aguiar, com quem tem uma filha, a pequena Sophia.

