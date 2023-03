Maíra Cardi muda todo o guarda-roupa do namorado e ele reage

Coach Maíra Cardi fez mudanças no closet do namorado que quase só vestia a cor preta

Apaixonada e investida no relacionamento com Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, a coach nutricional Maíra Cardi fez uma mudança na vida dele.

Conhecido por usar muitas roupas pretas, a ex-esposa de Arthur Aguiar acrescentou peças de cores neutras como bege e branco para compor seus looks.

Em vídeo, Nigro reagiu à mudança e afirmou: "Vocês estão reclamando que eu só tinha roupas pretas? Acabaram os problemas. Aí é loucura, isso daí. Quero ver se vou usar".

A influenciadora deu aquela forcinha e o incentivou: "Vai ficar gato, com cara de primo rico. Vai usar, amor".

Por fim, ela ainda contou que as roupas não são as únicas novidades."Vai [usar], amor. Amanhã chegam as suas joias", avisou.

Maíra Cardi passou noite no hospital

No entanto, como nem tudo são flores, Maíra contou que passou a madrugada no hospital com o amado e sua filha, que não estava bem.

"Agora, sim, eu sei se vem mais dois mesmo, madrugada no hospital, vômito no carro inteiro! Bem-vindo ao dia de mamãe e daqui a pouco ele trabalha. Thiago Nigro, amo", declarou a ex-BBB.

Os internautas começaram a criticar Arthur por não estar ao lado da filha deles e ele, por sua vez, rebateu a acusação dizendo que não foi avisado: "A internet está muito doida. Um monte de gente falando um monte coisa que não sabe e julgando um monte de coisa que não faz a menor ideia. Loucura. Estou recebendo um monte de mensagem aqui das pessoas falando: 'Sério que você tá feliz? Sua filha está no hospital'. Sério que você não vai lá ficar com ela? Para poder ficar com a minha filha no hospital eu tenho que saber que ela está no hospital".