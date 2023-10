Maíra Cardi manda recado ameaçador após deslize de Thiago Nigro: “Única vez”

Thiago Nigro expôs em suas redes sociais que recebeu mensagem ameaçadora da esposa, Maíra Cardi, após cometer erro grave

A coach fitness Maíra Cardi não ficou em silêncio após perceber que seu marido saiu de casa sem aliança na última segunda-feira, 02. Através das redes sociais, o influenciador financeiro Thiago Nigro, que é mais conhecido como Primo Rico, mostrou que recebeu um recado ameaçador da esposa após seu deslize.

Indignada com a atitude do marido, Maíra pegou papel e caneta e deixou um bilhete manuscrito com uma mensagem direta: “Bom dia, meu amor. Para o seu bem, essa foi a única vez que você esquece a aliança”, escreveu a antiga influenciadora digital, que abandonou suas redes sociais recentemente para viver offline.

Mas a mensagem não parou por aí! Maíra também pegou um pepino e cortou ao meio com uma faca para demonstrar o que aconteceria como consequência de um novo descuido do marido. Para enfatizar ainda mais sua mensagem, a coach fitness colocou sua própria aliança em cima do recado: “Amo você e te quero inteiro”, a loira enviou ao namorado em seguida.

Thiago Nigro expôs mensagem ameaçadora de Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

Thiago respondeu com uma figurinha: “A previsão para hoje é briga”, e complementou na legenda da captura de tela da troca de mensagens com a esposa: “Que mulher brava”, disse o investidor, que subiu ao altar com a ex-influenciadora em uma cerimônia secreta no final de agosto deste ano. Logo em seguida, eles saíram para lua de mel em um destino nacional.

Na manhã desta terça-feira, 03, Thiago fez questão de mostrar que não cometeu o mesmo erro e saiu de casa com sua aliança após o recado contundente da esposa: “Olha quem não esqueceu a aliança hoje”, legendou o influenciador, que acrescentou também a hashtag ‘sabedoria’ para brincar com a atitude em sua publicação.

Thiago Nigro usa aliança após mensagem ameaçadora de Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Maíra Cardi?

Em setembro deste ano, Maíra Cardi usou suas redes sociais para anunciar uma mudança drástica em sua vida. A esposa do influenciador financeiro Thiago Nigro, mais conhecido como ‘Primo Rico’, revelou que vai desativar seu perfil para se dedicar completamente ao seu casamento e ao sonho de aumentar a família.

Vale lembrar que Maíra é mãe da pequena Sophia, que tem apenas quatro anos e é fruto do antigo casamento com o cantor e ex-BBB Arthur Aguiar. Além disso, ela também exerce a maternidade com seu primogênito, Lucas, que tem 22 anos e é fruto de seu primeiro casamento. Além dos dois filhos, ela pretende ter mais três com Thiago Nigro.