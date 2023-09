Maíra Cardi e Thiago Nigro precisaram de carro-forte para alianças: “Maior investimento”

Thiago Nigro usou veículo blindado para transportar alianças caríssimas em casamento secreto com Maíra Cardi; saiba todos os detalhes

A influenciadora digital Maíra Cardi e o coach financeiro Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, oficializaram a união em um casamento secreto na noite da última terça-feira, 29. Apesar do mistério em relação a cerimônia, um dos detalhes divulgados causaram na web: as alianças do casal são tão caras, que precisaram ser transportadas por um carro-forte.

Através de vídeo publicado em seu Instagram, o designer das joias, Marcello Campos exibiu todos os detalhes do processo até a entrega das alianças, que contam com cerca de 200 diamantes: “O maior investimento que Thiago Nigro já fez. Estamos há meses neste grande projeto! Personalizar algo com tanto significado, é o que nos move”, iniciou.

Marcello também falou sobre o transporte diferente: “A entrega foi especial, o significado ímpar e a experiência extraordinária. Estamos muito felizes em partilhar desse momento único ao lado de vocês”, disse o designer, que entregou as jóias preciosas às mãos do coach financeiro. No vídeo, Thiago vibra com a conquista ao abrir a caixinha milionária.

Vale lembrar que além das jóias personalizadas para a amada, o Primo Rico também encomendou peças para os enteados, Lucas Cardi, de 21 anos, e Sophia Aguiar, que tem apenas quatro aninhos, e são frutos de antigos relacionamentos da influenciadora. Os herdeiros de Maíra receberam as alianças como um símbolo da relação com o padrasto.

Votos do casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro geram polêmica:

O casamento entre Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, contou com uma polêmica nas redes sociais. É que durante os tradicionais votos, os noivos fizeram desabafos corajosos sobre antigos relacionamentos para firmar uma nova aliança. Os discursos geraram muita repercussão e receberam algumas críticas.