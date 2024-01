Maiara faz show 'alterada' e fãs se decepcionam: "Mal parava em pé"

Maiara faz show 'alterada' e fãs reclamam; seguidores deixaram muitas mensagens e registraram o comportamento da cantora em vídeos

Vídeos da apresentação da dupla Maiara e Maraísa registrados durante um show em Florianópolis neste final de semana estão gerando muitas reações nas redes sociais. É que fãs estão preocupados com o comportamento de uma das cantoras durante a apresentação.

Nas gravações, Maiara surge se jogando no palco e com dificuldades para acompanhar as músicas. Ao seu lado, a irmã Maraísa apenas observa o comportamento da parceira com um semblante de surpresa. A cantora Simone Mendes também está no palco com a dupla.

Para muitos seguidores, ela estava alcoolizada. Rumores afirmaram que o show chegou até a ser encerrado antes, algo que não procede. Nas redes sociais, os fãs reclamaram da apresentação das artistas.

"As pessoas se olhavam e não acreditavam no que estavam vendo, ela se jogava no chão, não cantava, Maraisa teve que pedir ajuda para a Simone", disse um. "Sou muito fã das duas, mas a Maiara decepcionou no show. Mal parava em pé, caiu, só gritava. Fico pensando o que seria do show se a Simone não estivesse lá. Uma pena, lamentável uma grande artista chegar nesse ponto. É triste de ver", comentou outro.

Veja abaixo os vídeos:

Gente eu to berrando com a Maiara do @MaiaraeMaraisa morta de bebada no show de floripa SOS 😂😂😂😂 pic.twitter.com/AVvGygFs09 — Cris Vergueiro 🏳️‍🌈 (@vergueirocris) January 6, 2024

Faz tempo que essa dupla só se apresenta bebada . Maiara chega a cair e mal consegue cantar . Triste esses sinais de alcoolismo. pic.twitter.com/wgwP5nr4G9 — Maranhense 1️⃣3️⃣ (@MaranhenseChato) January 6, 2024

Esse Caraaaa-ca me quebrou KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Te amo Maiara bêbada! Te amo ❤️ pic.twitter.com/qJpCraThVb — lia (@goddessmarilia) January 6, 2024

Maiara nega rumores de affair com ex

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa para negar os rumores envolvendo sua vida amorosa. Ela foi alvo de boatos de que teria reatado o relacionamento com seu ex-namorado Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba. Porém, ela negou.

Em um comunicado oficial, a equipe da sertaneja informou que ela ficou surpresa ao ver os boatos enquanto está viajando com sua família. “Maiara se surpreende ao ver uma notícia sobre sua volta com Fernando Zor. A cantora tirou alguns dias de folga e está viajando com a irmã e o cunhado. Maiara nega e foi categórica ao afirmar que se trata de fake news!”, informaram.

Maiara e Fernando viveram um romance entre idas e vindas por alguns anos, mas colocaram um ponto final na relação no primeiro semestre de 2023.