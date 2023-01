Mãe do filho de Cristiano Araújo desabafa sobre falta do cantor em redes sociais

Elisa Leite compartilhou um desabafo em suas redes sociais sobre a maternidade solo depois da morte de Cristiano Araújo

A influenciadora Elisa Leite, mãe de Bernardo (10), filho do cantor sertanejo Cristiano Araújo (1986 - 2015), resolveu desabafar em suas redes sociais sobre como é difícil arcar sozinha com as despesas do pequeno. A dentista já estava separada do artista quando ele sofreu um acidente de carro em 2015.

“Têm umas coisas que, de verdade, eu não sei como que até hoje eu não me acostumei. Tem que se acostumar. Mas assim, eu fico indignada, sabe? Quanto mais esses meninos crescem, mais temos um custo com eles, e sozinha, não é brincadeira, não, viu!”, começou a dentista, em seu perfil oficial no Instagram.

“Tem época que eu fico indignada por não resolver o que tem que ser resolvido. Conseguir arcar com as despesas do filho sozinha não é fácil. De vez em quando, eu fico indignada!”, desabafou a mãe do filho de Cristiano Araújo.

Recentemente, Bernardo completou 10 anos de idade. “Ainda sobre ontem comemorando os 10 anos do meu pequeno que está enorme”, escreveu na legenda da publicação. O pequeno nasceu apenas um dia antes do pai.

Felipe Araújo comove com homenagem para o irmão, Cristiano Araújo

O irmão do cantor sertanejo Cristiano Araújo, o também cantor do mesmo gênero musical Felipe Araújo, decidiu fazer uma homenagem ao irmão na última terça-feira, 24, quando ele completaria 37 anos, junto de sua irmã gêmea, Ana Araújo.

O cantor falou sobre a saudade de Cristiano e sobre o quanto a data é difícil para a irmã, Ana. "Hoje é aniversário dos meus dois irmãos mais velhos. Meus gêmeos favoritos no mundo. Eu sou completamente apaixonado por vocês @cristianoaraujo s @aanaaraujo26. Agradeço a Deus todos os dias por ter vocês em minha vida e independente de qualquer coisa, vocês estarão comigo pra sempre. Como eu queria que você estivesse aqui, Cris, pra comemorar essa data com um churrasco e frango caipira com pequi, do jeito que você tanto amava. Ana, eu sei que essa data não é fácil pra você, mas eu peço a Deus que você possa aproveitar seu dia, da maneira que der. Parabéns pelos 37 meus amores", disse ele.