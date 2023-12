Mãe de PC Siqueira se desespera ao enterrar o filho: "Pelo resto da vida"

Mãe de PC Siqueira se desespera ao enterrar o filho; em vídeo que circula nas redes sociais, é possível vê-la muito emocionada

Em um vídeo publicado nas redes sociais por fãs do youtuber PC Siqueira, a mãe do influenciador surge muito emocionado no momento do sepultamento do corpo do filho. A gravação gerou comoção ao circular nesta sexta-feira, 29.

No momento da despedida, Denise Moreno Siqueira se aproxima do caixão. "Sua mãe te ama e vai te amar pro resto da vida" , disse ela muito abalada. A gravação viralizou e gerou uma verdadeira comoção entre os internautas.

"A maior dor que um pai e uma mãe podem sentir é a de ter que sepultar o próprio filho. Que Deus tenha misericórdia de sua alma e conforte o coração dos familiares", comentou um. "Cara, isso aqui tem um peso tão grande que vocês não tem noção", afirmou outro.

PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento no final da tarde de quarta-feira, 27, aos 37 anos de idade. O caso está sendo investigado pela polícia de São Paulo. No momento da morte, ele estava acompanhado de sua ex-namorada, que tentou impedi-lo e chamou por ajuda dos vizinhos.

🚨VEJA: Mãe de PC Siqueira se despede emocionada durante o velório: "Sua mãe te ama muito".



O youtuber foi sepultado após a comovente declaração.pic.twitter.com/FUVV15dwms — Fluffy (@TretaNewsBR) December 29, 2023

A morte dele foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em uma nota oficial. "A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro, zona sul da Capital. No local, o Samu já havia confirmado o óbito. O caso foi registrado pelo 11º DP (Santo Amaro) como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência", informaram.

Médica falou sobre a morte de PC Siqueira

A morte do influenciador digital PC Siqueira pegou os fãs de surpresa nesta semana e os detalhes ainda são investigados pela polícia. De acordo com o site Metrópoles, uma médica que participou do atendimento no apartamento do influencer revelou a possível causa da morte em relato para a polícia.