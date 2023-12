PC Siqueira: médica aponta possível causa da morte do influencer

De acordo com o site Metrópoles, uma médica que esteve no apartamento de PC Siqueira apontou a possível causa da morte dele

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

A morte do influenciador digital PC Siqueira pegou os fãs de surpresa nesta semana e os detalhes ainda são investigados pela polícia. De acordo com o site Metrópoles, uma médica que participou do atendimento no apartamento do influencer revelou a possível causa da morte em relato para a polícia.

A publicação, feita na quinta-feira, 28, apontou que uma médica socorrista do Samu participou do chamado no apartamento dele e comentou sobre a possível causa da morte. Ela disse que ele teve intoxicação por abuso de “substâncias controladas e proibidas”, que foi combinado com asfixia por enforcamento.

No entanto, a causa oficial da morte dele só será declara após o laudo do IML (Instituto Médico Legal).

PC Siqueira foi encontrado sem vida em seu apartamento na cidade de São Paulo aos 37 anos de idade no final da tarde de quarta-feira, 27. A polícia está investigando o que aconteceu. No momento da morte, o influencer estava acompanhado da ex-namorada, Maria Watanabe, que tentou impedi-lo, mas não conseguiu. Ela contou à polícia que eles terminaram o namoro poucos dias antes e que ela chamou por ajuda ao perceber o que ele iria fazer.

O último vídeo de PC Siqueira

Poucos dias antes de morrer, PC Siqueira fez o seu último post nas redes sociais sobre a solidão no Natal. Em um vídeo no feed do Instagram, o rapaz contou que se solidarizava com quem iria passar o Natal sozinho. "Feliz Natal para você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana para fazer festa. Você não está sozinho", disse ele.

E completou: "Principalmente para as pessoas, que assim como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Feliz Natal solitário para vocês e feliz Ano Novo solitário para vocês também. Estamos juntos. Não estamos sozinhos".

A morte dele foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em uma nota oficial. "A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro, zona sul da Capital. No local, o Samu já havia confirmado o óbito. O caso foi registrado pelo 11º DP (Santo Amaro) como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência", informaram.