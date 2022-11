Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, abre o coração sobre saudade de filha: “Me permito chorar mais”

Um ano após a morte de Marília Mendonça, Dona Ruth desabafou sobre a saudade que sente e o luto pela filha

CARAS Digital Publicado em 05/11/2022, às 10h29 - Atualizado às 10h30

Neste sábado, 5, completa-se um ano da trágica morte da cantora Marília Mendonça (1995 - 2021). A mãe da artista, Dona Ruth (54), comentou sobre a saudade que sente da filha.

“A fé é o que me mantém de pé. Deus foi muito generoso em ter me permitido viver com a minha filha, mas quando ele quis, chamou a minha filha de volta, então preciso entender isso. É a minha fé e meu neto que sustentam a aguentar a falta dela todos os dias”, comentou Ruth ao site Gshow.

A vó do pequeno Léo ainda comentou sobre seu processo de luto: “Minha dor está cada dia de um jeito, tem dia que estou mais forte, tem dia que nem tanto, mas hoje me permito chorar mais”.

Ruth também contou sobre o legado que a filha deixou para o país e seus milhares de fãs. “Acho que minha filha toca todos os dias seus fãs até hoje. Acho que quando você fala de legado, eu não sei se foi legado ou lição, mas acho que a maior delas que a Marília ensinou, é que as pessoas precisam viver cada minuto, cada instante, cada dia, viver sempre! É isso que espero que lembrem dela”.

No dia 5 de novembro de 2021, a artista de 26 anos foi vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais quando estava indo para um show.

Ícone!

Em razão do aniversário de um ano de morte da cantora, a CARAS Digital relembrou a trajetória de Marília Mendonça.

Natural de Cristianópolis, no estado de Goiás, Marília Dias Mendonça era leonina e nasceu no dia 22 de julho de 1995. A cantora se tornou um fenômeno e, mesmo depois de sua partida, continua sendo uma das maiores artistas da música brasileira na atualidade.