Mãe de Isis Valverde assume namorado 33 anos mais novo; conheça

Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde compartilhou fotos em viagem ao lado do amado nesta semana

Mãe da atriz Isis Valverde (36), a pedagoga Rosalba Nable (57) mostrou que está curtindo uma viagem ao Ceará com o novo namorado, o estudante Carlos Wanderson (24). Ela assumiu a relação na última terça-feira, 24, e virou assunto pela diferença de 33 anos de idade do amado.

A primeira publicação ao lado do rapaz foi feita em seu perfil do Instagram. No registro, Rosalba aparece andando abraçada a Carlos no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, no Ceará. Nos comentários da publicação, Isis Valverde deixou emojis apoiando a mãe .

Após o burburinho nas redes sociais, a mãe da atriz chegou a apagar alguns Stories que havia feito em homenagem ao amado. Porém, ao longo dos dias voltou a compartilhar fotos e vídeos com o namorado enquanto passava pelas praias do estado nordestino.

Rosalba é pedagoga especialista em orientação educacional. Além disso, segundo sua biografia do Instagram, também é bacharel em direito, com especialização em Direito Civil e Processo Civil. Ela ainda é escrivã aposentada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

A mãe da artista costumava ser bastante discreta quanto à vida pessoal, deixando seu perfil do Instagram fechado até pouco tempo atrás. Ela ficou viúva no ano de 2020, quando o pai de Isis, Rubens Valverde, sofreu um mal súbito enquanto fazia uma trilha de moto.

Carlos cursa Análise e desenvolvimento de sistemas. De acordo com o jornal O Globo, os dois são da cidade de Aiuruoca, município de Minas Gerais. Em maio deste ano, a mãe de Isis Valverde se tornou assunto ao assumir a relação com Bruno Shina (33). Na ocasião, ela fez um desabafo rebatendo as críticas por se relacionar com um homem 24 anos mais jovem.

"Sofria por tanta besteira. Dava tanto valor ao que não tinha nenhum valor. E não valorizava minha própria companhia. Hoje até a 'solidão' me traz paz. Gente, é perfeito demais descobrir o amor próprio/perfeito. Escolher só a pétala do bem-me-quer. É um poder, sabe? É uma grande sorte termos a nós mesmos."

CONFIRA FOTO DA MÃE DE ISIS VALVERDE COM O NOVO NAMORADO, CARLOS WANDERSON: