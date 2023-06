Mãe de Isis Valverde se manifesta ao ter namoro exposto: "Descobri o amor"

Mãe de Isis Valverde, Rosalba Nable, resolveu se pronunciar após ter romance com rapaz 24 anos mais novo exposto na internet

A mãe da atriz Isis Valverde resolveu vir à público na tarde desta sexta-feira, 29, após ter sua vida pessoal exposta na internet! Isso porque, Rosalba Nablerecebeu diversas críticas e julgamentes ao assumir um romance com um rapaz mais jovem.

Em suas redes sociais, a advogada que sempre buscar ser discreta quando o assunto se refere a sua vida pessoal, se manifestou e escreveu um texto sincero em resposta aos ataques que ela sofreu nos últimos dias.

"Eu tinha tanto medo. E nem sei do quê ou de quê ou de quem. Revejo meus passos e tenho a certeza de que nada, nada mesmo foi por acaso. Foram tantos desencontros. Tantos encontros. Tantas quedas. Tantas reviravoltas. Sofri. Sorri. Me levantei. Me encantei e me desencantei. Colei meus pedaços. Consegui encaixar meu quebra-cabeça. Foi uma luta pessoal e incômoda. Mas, enfim, estou livre. Feliz. Me preocupava com tanta coisa boba", começou ela.

E prosseguiu: "Sofria por tanta besteira. Dava tanto valor ao que não tinha nenhum valor. E não valorizava minha própria companhia. Hoje até a 'solidão' me traz paz. Gente, é perfeito demais descobrir o amor próprio/perfeito. Escolher só a pétala do bem-me-quer. É um poder, sabe? É uma grande sorte termos a nós mesmos", destacou.

"Não dê aos outros essa força. Não dê aos outros a magia de te fazer feliz ou infeliz. Isso te pertence. Você é o marinheiro, você é dono do seu leme, você é dirigente da sua âncora. Não navegue em águas traiçoeiras. Mude seu rumo. Se aposse do seu destino. Tome conta da sua rota. Não permita que te naufraguem. Aprecie a tempestade sem dar poder a ela (mostre para a 'raposa velha' quem manda nessa zorra toda). Ame-se!", completou. Leia também: Mãe de Isis Valverde ostenta barriga negativa em clique de biquíni

VEJA A PUBLICAÇÃO DA MÃE DE ISIS VALVERDE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosalba (@rosalbanable)

ISIS VALVERDE SAI EM DEFESA DA MÃE

Cansada de ver a mãe sendo atacada na internet ao assumir um namoro com um homem mais jovem, a atriz Isis Valverde surgiu emocionada nas redes sociais ao defender a liberdade de Rosalba Nable. “A gente não presta atenção e que bom que chega um momento que a gente pode falar sobre isso”, disse ela em vídeo publicado em seu Instagram.

“Isso virou uma situação recorrente na vida da minha mãe. A internet é um lugar que as pessoas descontam muito ódio (…) e eu me senti empurrada, pressionada quando fiz 30 anos de idade. “Minha mãe vai fazer 60 anos, é uma mulher totalmente livre, dona de si, independente. Uma mulher maravilhosa, solteira, que decidiu ter um namorado e esse namorado foi colocado num lugar de bebê, não de homem, de filho e não de namorado", prosseguiu.

Por fim, completou: "São tantas caixas, regras e vai ser mais essa? Essa pessoa que fez a matéria não está cooperando nada, nem com a sociedade e nem com a gente. Pensa se isso não pode prejudicar o relacionamento de alguém", declarou ela.