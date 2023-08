Mãe de Andressa Urach se revolta com atitude da filha: "Isso não se mostra"

Mãe de Andressa Urach se revolta e passa "um sabão" na modelo; veja o que aconteceu

A modelo Andressa Urach esbanjou bom humor ao contar que levou uma bronca daquelas da mãe, Marisete de Faveri. Em um vídeo divertido publicado em seu perfil, ela disse que levou uma alfinetada. Ela contou a história em um vídeo nesta sexta-feira, 11.

Na declaração, ela contou que conversava com a mãe por telefone. “Ai, estou morrendo de rir. Estava conversando com minha mãe pelo direct, e ela tava falando: ‘ai filha, tomara que tu encontre um namorado’, e eu estava falando que eu não queria um namorado, que eu estou bem assim, solteira, né?”, questionou ela.

Urach disse que não tem qualquer interesse em viver um romance neste momento. “Quero curtir, quero ter vários namorados e não apenas um namorado. E aí, a gente conversando, eu mostrei o Juninho [brinquedo íntimo] pra ela. Tirei foto da minha bolsa e mostrei o Juninho pra ela”,

Juninho é um brinquedinho íntimo que ela carrega na bolsa. Foi então que dona Marisete se revoltou com o comportamento da filha. “Misericórdia! Isso não se mostra para uma mãe! [emoji de decepção]”, contou ela.

Neste ano, Andressa Urach retomou a carreira como modelo e começou a gravar conteúdo voltado para maiores de idade. A ex-peoa de A Fazenda está fazendo sucesso nas redes sociais com seu jeito bem humorado. Veja:

Andressa Urach revela por que perdeu a guarda do filho caçula

A modelo e influenciadora digital Andressa Urach surpreendeu ao falar sobre a notícia de que perdeu a guarda do filho caçula, Leon, para o pai do menino, Thiago. De acordo com o colunista Leo Dias, ela falou sobre o assunto nas redes sociais e contou como lida com a decisão do juiz.

"Eu não estou com ele porque eu não quero, até porque eu criei o Arthur junto comigo a vida inteira, carregando minha mãe para cima e para baixo, para minha mãe me ajudar a cuidar dele enquanto eu trabalhava. E assim seria com o Leon também, mas infelizmente eu perdi a guarda para o Tiago por causa do meu problema psiquiátrico, por causa da bipolaridade", disse ela.