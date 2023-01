Luísa sonza recusa pedido de casamento durante show lotado: ‘Estou Fora’

A cantora Luísa Sonza foi pedida em casamento por um fã durante festival na Bahia

Parece que Luísa Sonza (25) não deseja subir ao altar tão cedo! É que neste domingo, 30, a cantora recusou imediatamente um pedido de casamento feito por uma fã durante seu show no Festival de Verão, em Salvador, na Bahia.

Na ocasião, a artista fez questão de relembrar seu antigo relacionamento com o humorista Whindersson Nunes (28). "Casar com você? Já casei uma vez e deu errado. Estou fora de casamento", declarou a artista no palco.

O relacionamento de Whindersson e Sonza começou em março de 2016, quando os dois se conheceram pelo Instagram. Após um ano de namoro, o humorista pediu a cantora em casamento.

Já em fevereiro de 2018, o casal oficializou a união em Alagoas, em uma cerimônia intimista, com aproximadamente 350 convidados. Porém, em abril de 2020 os pombinhos anunciaram o fim do casamento através de uma publicação feita nas redes sociais.

VEJA O MOMENTO EM QUE LUÍSA SONZA RECUSA PEDIDO DE CASAMENTO:

o fã pedindo pra casar com a luísa sonza e ela falando que casou e deu errado, que tá fora de casamento



— zoe st.james 🍸 (@tuitazoe) January 29, 2023

FIM?

Na última semana, a cantora Luísa Sonza pegou os fãs de surpresa ao anunciar que sua turnê do álbum “Doce 22” está chegando ao fim.

Em seu Instagram, a artista comentou sobre o fim da turnê e revelou o motivo: “Toda turnê tem um fim, né? E vocês sabem que eu vou trabalhar no meu novo álbum esse ano”. “Eu preciso parar a turnê. Para encerrar e para começar algo novo. Vou parar em abril”, anunciou a dona do hit “Sentadona”.