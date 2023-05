Luísa Sonza lamenta a morte de Rita Lee: ‘Rainha absoluta do rock brasileiro’

Através de um comunicado oficial, Luísa Sonza prestou sua homenagem a artista que morreu na última segunda-feira, 08

Luísa Sonza (24) se despediu da cantora Rita Lee, que morreu na última segunda-feira, 08, aos 75 anos. Através de um comunicado oficial, a artista pop prestou homenagem para a rainha do rock.

"Rita Lee foi uma mulher e artista vanguardista, à frente do seu tempo em tudo, da música à luta feminista, passando pelas mudanças sociais de um Brasil que insiste em ser careta", iniciou a nota.

"Padroeira da liberdade, Rainha absoluta do rock brasileiro, mesmo que ela não goste de seu próprio posto, é inegável, Rita inspirou e inspira milhares de mulheres, pessoas e artistas que a tem como ídola maior e referência de vida", seguiu.

"Recentemente, tive a honra de homenagear Rita durante o Latin Grammy e também no Altas Horas, pude me aproximar também tá família incrível que ela construiu. Para Rita, falei da importância que ela tinha pra mim e falei, mesmo que ela já soubesse, da importância que ela tem não só na minha vida, mas na vida de todos os artistas desse país. Tive sorte de receber a resposta de que ela me adorava, que adorou as homenagens e ainda disse que eu era mais bonita ainda sem maquiagem, vou levar essa dica comigo, Rita!"

"Obrigada por tanta humildade e carinho, que honra ter trocado um pouquinho com você. Nós, mulheres artistas (principalmente as mais rebeldinhas) brasileiras, somos o que somos, e nossa música é o que é, graças a Rita Lee. Sem ela, muita coisa não seria possível. Meus mais sinceros sentimentos e amor a Roberto, Beto, Antônio, João, Silvia e a todo Brasil", finalizou o comunicado.

A família anunciou a morte da cantora e comoveu os fãs com o comunicado: "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", diz a mensagem.

O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h. Fãs de todo o Brasil poderão se despedir da cantora, ícone do rock brasileiro.