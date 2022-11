Luisa Mell diz ter sido ofendida por bolsonarista na rua: "covarde"

Ativista Luisa Mell afirmou que um homem teria a atacado verbalmente ao chegar em casa

A ativista pela causa animal, Luisa Mell (44), contou que sofreu agressão verbal de um homem que passava por ela na rua. O motivo teria sido de divergência política.

"Estou chegando na minha academia, andando na rua, e adivinha? Fui xingada por um bolsonarista de 'Luisa Hell (inferno) comunista'. Só que o covarde, que xinga um homem de 80 anos e uma mulher, saiu correndo. Então, não consegui ver a cara.", começou.

Ela continuou o relato sobre o que havia acabado de acontecer: "Covarde, vem na cara para eu te filmar. Mas o covarde sai correndo. Fala na minha cara, babaca. Com todos os anos de vida pública e tudo o que já passei, nunca tinha me acontecido isso. Mas isso não vai acabar com o meu dia não, seu covarde".

Mell, então, pediu que o resultado das eleições fosse aceito. "Sinto muito que muita gente neste país ainda esteja se sentindo mal porque o Lula ganhou, mas nós somos um só povo e a democracia é assim. Eu sei que isso aí, gente, é minoria. Vamos torcer para o Lula fazer um bom governo e, se não fizer, vamos dar chance para outros candidatos", disse.

Luisa Mell foi hospitalizada recentemente

Sem explicar direito o porquê de estar esgotada e hospitalizada, Luisa disse que "chegou ao seu limite" e desabafou no último dia 1 de novembro. "Não ganhei nada nunca nem do Lula, nem do Bolsonaro. (…) sou criticada por todos os lados pelo simples motivo que estou neste mundo para despertar as pessoas que os animais sofrem como nós. Porque sei que a maneira como tratamos nossos companheiros de jornada neste planeta trará muito sofrimento para nós humanos também".