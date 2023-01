Ludmilla aciona MP da Bahia após pai aparecer em vídeo agredindo as duas filhas

Na Bahia, o vídeo de um pai batendo nas filhas viralizou e revoltou a cantora Ludmilla, que acionou autoridades

A cantora Ludmilla, assim como milhares de espectadores, ficou revoltada ao ver o vídeo de um pai batendo em suas duas filhas na praia. Ele teria tido um ataque de fúria após as crianças de 7 e 10 anos se perderem dele.

O caso aconteceu na Bahia e foi filmado por uma pessoa que estava no guarda-sol ao lado, vendo a cena. Ninguém chegou a intervir, mesmo quando o pai pegou uma das filhas pelo pescoço e a arremessou no chão.

A cantora da turnê de sucesso"Numanice" pediu que o Ministério Público tomasse providências sobre o caso. “Não existe contexto que justifique essa violência. O que mais me deixa indignada é que ninguém fez nada. Bora fazer alguma coisa @MPdaBahia”, escreveu.

Em um vídeo, o homem diz que passou dos limites, mas que queria educá-las para que elas não se perdessem novamente.

“Eu não matei as minhas filhas, elas estão aqui comigo, sob os meus cuidados. Eu que cuido e levo para escola. Minha vida é baseada nas minhas filhas. O único dinheiro que eu tinha eu quis passar uma virada de ano na praia com a família da minha esposa […] Eu já não aguentava mais reclamar e explodi, estourei, eu errei, mas eu sou um pai e não um monstro. Eu sempre cuidei bem delas. Elas não têm o que dizer de mim[...] Eu bati com uma sandália. Quem nunca apanhou de sandália. Eu mereço isso? Todo mundo querendo arrancar minha cabeça, querer ver minhas filhas sem pai”, se defendeu.



