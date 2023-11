Luciele di Camargo intriga fãs com recado misterioso após confusão: "Pérolas aos porcos"

Luciele di Camargo intriga fãs com recado misterioso; ela se pronunciou após escândalo envolvendo a família

Conhecida por sua personalidade forte, a atriz Luciele Di Camargo mandou um recado bem direto nas redes sociais nesta quinta-feira, 9. Após novas revelações sobre o caso envolvendo Zezé di Camargo, ela compartilhou uma publicação da filha do cantor.

No post de Camilla Camargo é possível ver uma frase sugestiva. "Uma pergunta interessante: Se você pudesse comer suas palavras, a sua alma seria nutrida ou estaria envenenada?", diz a mensagem da atriz.

Ao compartilhar a foto, Luciele di Camargo mandou um recado misterioso. "Às vezes, penso em falar tanta coisa, mas daí eu lembro em não dar pérolas aos porcos", disparou ela sem citar nomes deixando os fãs intrigados.

A confusão na família Camargo começou após a revelação de que vários membros da família usavam perfis falsos para atacar uns aos outros nas redes sociais. A situação fugiu de controle após a revelação de que Graciele Lacerda, noiva do sertanejo, estaria por trás de um desses "fakes".

Wanessa e Camilla Camargo pedem o fim das polêmicas

Em um desabafo publicado na noite desta quarta, Wanessa e Camilla Camargopediram o fim das especulações envolvendo a família. "Antes de mais nada, queríamos deixar claro que somos uma família que realmente se ama e se respeita. Que é perfeita? Jamais! Mas houve uma separação entre um homem e uma mulher, mas não entre um pai, uma mãe e seus filhos. Independente desse amor incondicional que temos tanto pela nossa mãe, quanto pelo nosso pai, e o respeito que a gente tem, e eles sabem, as pessoas podem questionar, mas ambos sabem do amor e do respeito que temos por eles, está rolando uma coisa muito injusta com relação ao nosso pai", começou a Camilla.

Wanessa seguiu: "Estão desmerecendo ele como pai, como presença e apoio na nossa vida, e a gente não tem isso como verdade. Em todos os momentos da minha vida que eu precisei do meu pai, ele esteve presente, me acolheu e me abraçou. Sei que ele fez isso com a Ca, sei que ele fez isso com o Igor. Ele faz. Essas pessoas e veículos midiáticos que estão se aproveitando de polêmicas, das pessoas julgando e apontando o dedo como se elas fossem perfeitas... Não façam isso, porque não é justo! Meu pai é um pai extremamente carinhoso, extremamente generoso com todos, alicerce de todo uma família", garantiu.