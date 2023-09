Luciano Huck presta bela homenagem no aniversário da filha caçula: “Bem mais precioso”

Ela cresceu! Filha caçula de Luciano Huck e Angélica completa onze anos e ganha declaração emocionante do pai nas redes sociais

A casa de Luciano Huck e Angélica está em festa! É que Eva, a filha caçula do casal, acaba de completar onze anos nesta segunda-feira, 25. O apresentador não deixou a data passar em branco e fez questão de expressar todo o seu amor pela herdeira com uma declaração emocionante através das redes sociais.

O comandante do ‘Domingão com Hulk’ na TV Globo dividiu uma selfie inédita ao lado da pequena para celebrar a data especial. Na legenda, Luciano provou que é um verdadeiro pai babão ao declarar seus sentimentos pela filha: "Hoje é o dia dela, nossa Eva. Os 11 anos dela, coincidem com os 11 melhores anos da minha vida”, ele iniciou.

“E não é à toa. Ela chegou para fechar a tampa, nossa família estava completa. Meu bem mais precioso, a razão de tudo. Eva é a filha mais carinhosa, doce, inteligente, divertida, companheira deste mundo, sou pura gratidão por ser o pai dela”, disse Luciano, que também é pai de Joaquim, de 18 anos, e Benício, que está com 15.

“Minha filha, que você siga crescendo, amadurecendo e vivendo a vida com toda a intensidade para no futuro ser a mulher que você quiser ser. Mas por enquanto siga sendo esta criança maravilhosa, curiosa e divertida. Te Amo mais que batata frita”, o comunicador finalizou a linda declaração para a herdeira, fruto do casamento de 20 anos com a também apresentadora.

Nos comentários, diversos amigos e fãs da família Huck deixaram mensagens para Eva: “Viva essa princesa linda e tão amada”, disse a apresentadora Sabrina Sato. “Que texto lindo! Viva a Eva”, uma seguidora elogiou. “Ah que amor, viva Eva, muitas alegrias e saúde pra ela, que Deus abençoe sempre”, desejou outra admiradora.

Luciano Huck não foi o único a desejar feliz aniversário para a filha caçula! Nesta segunda-feira, 25, Angélica comemorou a data especial com um ensaio fotográfico para registrar o seu crescimento. Nas redes sociais, a mãe coruja foi a responsável por mostrar as fotos da herdeira, que foram feitas em um estúdio fotográfico; confira as imagens de Eva!