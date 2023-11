Luciano Huck mostra detalhes da festa de 16 anos de seu filho Benício

Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, completou 16 anos na última sexta-feira, 3; confira os detalhes de sua festa!

O apresentador Luciano Huck celebrou um momento muito especial para sua família na última sexta-feira, 3. Seu filho do meio com a apresentadora Angélica, o Benício, completou 16 anos e comemorou a data com um festão.

Em seus redes sociais, o comandante do Domingão com Huck, da Globo, mostrou alguns detalhes da festa de seu filho. Nos stories de seu Instagram, ele posou ao lado do aniversariante, sua esposa, além de seus outros dois filhos, Joaquim, de 18 anos, e Eva, de 10.

Logo em seguida, o famoso mostrou alguma das atrações que participaram da festa. Para animar o público, o evento contou o grupo de pagode Di PropósiTo e com o rapper Orochi. Luciano posou ao lado dos artistas e agradeceu sua presença na festa.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Luciano Huck e Angélica homenageram o filho Benício

Ainda na sexta-feira, 3, os papais Luciano Huck e Angélica publicaram homenagens para seu filho do meio, Benício, por seus 16 anos de vida. O rapaz apareceu no Instagram dos apresentadores e ganhou uma publicação especial de ambos.

Em seu perfil, Angélica compartilhou um vídeo com diversos momentos ao lado do filho. Na legenda, ela escreveu: "Meu Beni. Meu menino de energia e amor! Vivemos tantas aventuras juntos, meu filho. Que venham muitas outras do jeito que você gosta. Te amo muitoooo! Vou estar sempre aqui te cuidando, admirando e vibrando por suas conquistas. Seja feliz, meu amor. Hoje e sempre!"

Já Luciano apostou em uma foto encantadora no mar ao lado de Benício e escreveu um textão para o garoto. "Consigo enxergar em cada um dos nossos três filhos um tanto de mim e um tanto da Angélica. Mas na beleza da alquimia da vida, 3 personalidades diferentes, cada um com seu jeito. Hoje é o dia do Benício, há 16 anos ele ilumina nossas vidas. Nosso carioca da gema, um delicioso blend de praia, Maracanã, jiu-jítsu, Flamengo e samba, meu parceiro para qualquer parada. O menino econômico nos sorrisos, mas capaz das gargalhadas mais deliciosas do mundo - puxou a mãe - inteligente, gente fina, amigo dos amigos e super responsável. Parabéns, Beni. Te amo mais que batata frita. E celebro seu dia compartilhando este registro que adoro; eu e você nas águas do Rio Oiapoque no extremo norte do Brasil. Selva!!!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)