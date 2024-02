Luciana Gimenez abre o jogo sobre relação com ex-namorados: 'Para sempre'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Gimenez fala sobre amor por antigos namorados

Luciana Gimenez construiu sua família ao lado de alguns romances em sua trajetória. Com Mick Jagger, ela teve seu primeiro filho, Lucas, e com Marcelo de Carvalho, ganhou seu segundo herdeiro, Lorenzo. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora abre o jogo sobre relação com antigos namorados e fala de amor com os ex: "Para sempre".

"Sou uma pessoa muito da paz, é raro eu brigar com alguém, fico amiga de todos os meus ex. Para eu brigar com alguém, a pessoa tem que realmente forçar. Então, eu tenho essa amizade. É bom, porque você vê nessas fotos que existe um carinho e um amor", declara Luciana Gimenez ao revisitar capas da CARAS com os ex-namorados.

"Ouso dizer que eu amo todos os ex que estiveram na minha vida. Talvez o amor mude, não é romântico nem sexual, mas é um amor de família, porque a pessoa está na sua vida para sempre. Os pais dos meus filhos vão estar na minha vida para sempre", acrescenta a apresentadora.

No final dos anos 1990, Luciana Gimenez viveu namoro com Mick Jagger e teve seu primogênito Lucas, que completou 24 anos no ano passado. "Depois que eu tive o Lucas, minha fama ficou bem explícita internacionalmente. O Mick é uma pessoa bastante conhecida, então o Lucas também ficou. É a minha história", pondera Luciana Gimenez.

Depois do romance chegar ao fim, a apresentadora se casou em 2006 com Marcelo de Carvalho, com quem viveu lado a lado até 2018. "Esse casamento foi belo, amei meu casamento. A gente se divertiu muito, acho que fomos os últimos a sair do casamento", relembra Luciana Gimenez.

"Ele estava belíssimo, muito bonito. Depois disso, saiu uma grande vida, um grande menino chamado Lorenzo", completa sobre o ex-marido. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Luciana Gimenez recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

