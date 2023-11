Luciana Cardoso atualiza estado de saúde de Faustão: 'Recuperação'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Cardoso entregou motivo de manter página de doação de órgãos após transplante de Faustão

Luciana Cardoso, que vive casamento com Faustão há mais de 20 anos, marcou presença no show de lançamento da carreira musical de sua filha com o apresentador, Lara. Em entrevista à CARAS Brasil, ela entregou motivo de manter a página de doação de órgãos nas redes sociais após transplante do marido e atualizou o estado de saúde de Faustão: "Recuperação".

"Graças a Deus, ele está caminhando bem e está no processo de recuperação, que é lento. Até completar três meses, não é bom ficar em contato com outras pessoas para evitar infecção", compartilhou Luciana Cardoso, que explicou o motivo de Faustão não estar presente no evento de lançamento da carreira musical da filha.

Em agosto deste ano, Faustão passou por uma cirurgia de transplante de coração bem-sucedida. Além da torcida dos fãs para sua recuperação durante o período, o apresentador também ganhou uma página de doação de órgaos nas redes sociais, criada pela esposa antes do procedimento, para compartilhar histórias sobre o tema.

Luciana Cardoso explicou que, mesmo após o resultado positivo da cirurgia , ela escolheu manter a página: "Continuo com a página, as pessoas compartilham histórias lindas, de superação, uma segunda chance na vida mesmo. Temos que ouvir tudo e entender como podemos realmente ajudar dentro desse processo, o que pode ser feito".

Durante o evento de lançamento da carreira musical de Lara, no Blue Note, em São Paulo, Luciana Cardoso prestigiou a filha e falou sobre a relação com a herdeira. "Eu conheco a Lara desde os 3 anos, realmente vi ela crescer", começou. "Temos uma conexão muito bacana, damos suporte uma para a outra nos momentos difíceis e tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou. Ela tem a personalidade firme [do Faustão], ela sabe o que quer, é determinada".

Apesar de Faustão não poder comparecer ao evento por conta do estado de saúde, Luciana Cardoso acrescentou que a família toda marcou presença no lançamento de Lara, que lançou seu EP Faíscas na última terça-feira, 21. A mãe da artista ainda contou que a decisão de carreira da filha foi uma surpresa: "Sempre soube que ela gostava de música, mas querer entrar nessa vida profissional é uma coisa de uns tempos para cá."

FOTOS: PAULO SANTOS