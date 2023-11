Esposa de Faustão fala sobre relação com a enteada, Lara: 'Personalidade firme'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Cardoso também exaltou estreia da carreira musical de Lara, filha de Faustão

Luciana Cardoso foi um dos nomes que esteve presente no Blue Note, em São Paulo, para prestigiar o show de lançamento da carreira musical de LARA, primogênita de Faustão. Em conversa com a CARAS Brasil, a esposa do comunicador falou sobre sua relação com a enteada e atualizou o estado de saúde do marido, que passou por um transplante de coração em agosto deste ano.

"Eu conheco a Lara desde os 3 anos, realmente vi ela crescer", começou. "Temos uma conexão muito bacana, damos suporte uma para a outra nos momentos difíceis e tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou. Ela tem a personalidade firme [do Faustão], ela sabe o que quer, é determinada ."

Cardoso acrescenta que a família toda foi ao evento como uma torcida para a artista, que lançou seu EP Faíscas na última terça-feira, 21. Apesar do apoio, a jornalista diz ter se surpreendido quando Lara decidiu entrar profissionalmente no mercado da música. "Sempre soube que ela gostava de música, mas querer entrar nessa vida profissional é uma coisa de uns tempos para cá."

A comunicadora também falou sobre o processo de recuperação do marido, que não pôde comparecer ao show da filha, fruto de seu primeiro casamento com Magda Colares. "Graças a Deus, ele está caminhando bem e está no processo de recuperação que é lento. Até completar três meses, não é bom ficar em contato com outras pessoas para evitar infecção."

Ela ainda acrescenta que continua com a página no Instagram sobre transplante de órgãos e seguirá trabalhando para ajudar o movimento. "Continuo com a página, as pessoas compartilham histórias lindas, de superação, uma segunda chance na vida mesmo. Temos que ouvir tudo e entender como podemos realmente ajudar dentro desse processo, o que pode ser feito."

CONFIRA TRECHO DO PRIMEIRO CLIPE DE LARA, FILHA DE FAUSTÃO: