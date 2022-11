Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, faz desabafo após divórcio: ''Dia mais triste da minha vida''

Após assinar papéis do divórcio com Jojo Todynho, militar Lucas Souza comenta sobre decisão nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 09h03

O militar Lucas Souza (24), ex-marido de Jojo Todynho (25), usou as redes sociais para desabafar após assinar o divórcio.

O ex-casal está oficialmente separado depois de assinarem a papelada do fim do casamento na quinta-feira, 03. Em sua conta no Twitter, o oficial do Exército comentou sobre a decisão e o sentimento

"Hoje foi o dia mais triste da minha vida!!! Mas não tive tempo pra parar e chorar", escreveu Lucas no tweet.

"Mano eu não sei de mais nada, sabe! O que importa é que DEUS sabe de tudo! Estou muito mal! Porém, bola pra frente!", disse ainda.

Na web, Jojo mostrou que assinou os papéis com dor no coração e que está decepcionada. "O Lucas que eu vejo hoje não é o Lucas que eu casei, por quem um dia eu me apaixonei”, disparou ela.

Jojo e Lucas anunciaram o fim do casamento no último sábado, dia 29. Foi o militar quem confirmou o término. "Eu e Jojo não estamos mais juntos. A gente decidiu colocar um ponto final na relação essa semana. Acredito que dessa vez não tem mais volta. A nossa relação foi boa até determinado momento, mas acabou", declarou ele. Jojo chegou a flagrar o ex com outra mulher em balada logo após a separação.

Confira os posts de Lucas Souza após divórcio de Jojo Todynho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Souza (@lucassouza_ofl)

Hoje foi o dia mais triste da minha vida!!! Mais não tive tempo pra parar e chorar — Lucas Souza (@lucassouzaofl) November 3, 2022

Mano eu não sei de mais nada sabe! O que importa é que DEUS sabe de tudo! Estou muito mal! Porém bola pra frente! — Lucas Souza (@lucassouzaofl) November 4, 2022

Jojo Todynho faz festa de Halloween para celebrar divórcio

Após assinar oficialmente a papelada de seu divórcio, a cantora Jojo Todynho decidiu fazer uma festa para comemorar na noite de quinta-feira, 03. Celebrando o fim do casamento com o militar Lucas Souza, a famosa compartilhou registros da festa que organizou depois da separação. Em seu feed no Instagram, ela mostrou que a comemoração foi em clima de Halloween. Jojo escolheu um look todo preto, um macacão justinho com recortes e amarração em toda a lateral do corpo, deixando à mostra uma de suas pernas torneadas e parte do bumbum. "Halloween divórcio fantasy A Festa!!!", escreveu Jojo

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!