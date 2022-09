Lucas Lucco faz tatuagem do novo filme com Carla Diaz

Cantor Lucas Lucco compartilha resultado de tatuagem em homenagem ao longa 'Rodeio Rock', no qual vive par romântico de Carla Diaz

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 11h53 - Atualizado às 12h22

O cantor Lucas Lucco (31) decidiu eternizar na pele o seu mais novo trabalho nas telinhas! O artista fez uma tatuagem do filme com a atriz Carla Diaz (31).

O artista esteve na Galeria do Rock, na quarta-feira, 31, na companhia do diretor do longa Rodeio Rock e tatuou o nome do filme. Na produção, que tem estreia prevista para 2023, o famoso interpretará dois personagens, Hero e Sandro, e viverá par romântico da atriz, no papel de Lulli.

Nos Stories de seu Instagram, Lucco compartilhou registro da preparação para a tattoo, feita por Dona Pata, e o resultado do rabisco na barriga, onde já tem outras tatuagens.

André Cardoso, o responsável pela criação da letra, compartilhou registro nas redes sociais ao lado do famoso, e ressaltou a humildade de Lucco. "Hoje o @lucaslucco deu um pulinho na #galeriadorock e tatuou com a gente! Fiquei de cara... Gente finíssima! Se mostrou uma pessoa humilde, simples e um Ser Humano! Em seu momento recluso, distanciado de um possível assédio, conversou sobre sua vida íntima sem expor ninguém, mostrou fotos da família, riu, chorou... acho que até tomou da nossa Coca-Cola em copo descartável... Tiro meu chapéu também pela educação e respeito com que ele e todos que estavam junto trataram fãs, profissionais e lojistas", escreveu André.

Lucas Lucco faz tatuagem do filme 'Rodeio Rock':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Cardoso (@andrecardosoeu)

Carla Diaz muda visual para filme com Lucas Lucco

Recentemente, Carla Diaz compartilhou que mudou o visual para o papel nos cinemas ao lado de Lucas Lucco, após interpretar Suzane Von Richtofen nos filmes A Menina Que Matou os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais."Cortei", disse a atriz ao legendar o post, usando a hashtag "nova personagem". Nos comentários do post, o namorado, Felipe Becari, se derreteu: "Orgulho por ver de perto sua dedicação meu amor!!", declarou o vereador de São Paulo. Para o novo filme, Carla está fazendo equitação. Ela tem compartilhado os bastidores e a preparação para o longa na web.

