Lucas Lucco encanta ao mostrar vídeo agarrado com o filho

Cantor Lucas Lucco compartilhou momento fofura com o filho, Luca

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 20h54

O cantor Lucas Lucco (31) deixou mais uma vez a web apaixonada ao publicar um vídeo carinhoso com o filho Luca, de um ano, fruto de seu relacionamento com a modelo Lorena Carvalho.

Não foi somente os seguidores que amaram o vídeo, o próprio sertanejo escreveu na legenda: "Vi esse vídeo 1762727x".

O cantor também declarou que nunca sentiu nada igual e escreveu: "te amo filho". Ao fundo, a música "Melhor amigo" do cantor dizia "lembra que você foi o sonho de alguém, que um dia eu disse amém", enquanto os dois se abraçavam e beijavam.

Recentemente o cantor resolveu eternizar um de seus últimos trabalhos, um filme em que atuou com Carla Diaz e está previsto para estrar em 2023. Em "Rodeio Rock", Lucas fará dois personagens Hero e Sandro, e terá romance com personagem de Diaz, a Lulli.

O sertanejo foi até a Galeria do Rock, no centro de São Paulo, com o diretor do longa-metragem para fazer a tatuagem no abdômen e gravou o momento para o perfil no Instagram.

Confira o momento fofíssimo de Lucas Lucco com o filho: