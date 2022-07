Lucas Guimarães revela que tem um fetiche exótico

Marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães surpreende ao contar que tem um fetiche inusitado nos momentos íntimos do casal

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 11h09

O influenciador digital Lucas Guimarães, que é casado com o humorista Carlinhos Maia, revelou que tem um fetiche exótico na hora H. Ele participou do podcast PocCast e revelou que não tem vergonha de falar dos momentos íntimos do casal.

“A gente só está junto porque a gente permite se viver o sexo como deve ser vivido entre dois. Ele fala: 'mor, eu quero isso', e eu falo: 'vamo'”, declarou ele. Então, o rapaz revelou que já usou calcinha na Hora H. “Já usei, três vezes. Até fiquei curioso para me ver depois disso. Eu faço isso porque é importante que o parceiro realize seus desejos”, contou.

Inclusive, Lucas confessou que tem um fetiche que envolve urina, conhecido como golden shower. “Quando você está junto há quase 14 anos, se você não faz essas coisas... Vi aquela cena de Verdades Secretas, lembra? Que o menino mija no outro... Amo isso aí. Para mim, é uma das coisas que mais me dá tesão, acredita? Posso ser sincero? Eu falo porque sou sem filtro, mas foi uma das coisas que mais me deu tesão na vida”, disse ele.

Além disso, Lucas contou que não gosta de envolver outras pessoas no momento do casal. “Acho que casamento é muito sagrado. Se eu quero estar com o Carlinhos, eu vou estar 100%. Não teno nada contra quem faz suruba nem nada, mas se com o meu marido eu pinto e bordo, faço tudo que eu quero, porque eu iria atrás de outras coisas?”, declarou.

Lucas Guimarães revela o plano para ter filhos com Carlinhos Maia

Na temporada CARAS Inverno: Campos do Jordão, o influenciador digital Lucas Guimarães, contou que quer ter filhos com o marido, Carlinhos Maia, mas ainda deve demorar. Eles querem esperar mais alguns anos para aumentar a família.

“Hoje o Carlinhos quer mais do que eu [ter filhos]. A vontade dele é maior de ser pai. Eu falo que ele vai educar e eu vou estragar, porque eu vou dar doce, vou deixar tudo. Eu sou uma pessoa que respeita as fases da minha vida, eu acho que esse momento ainda é um momento de correr atrás ainda, me estabilizar, de realizar outros sonhos. Não que um filho vá me impedir, mas eu falo que quando a gente tiver filho vai ser o momento em que eu vou dizer: 'deixa eu viver isso aqui, já batalhei, já conquistei, deixa agora eu só viver isso aqui'. E agora eu sei que não vou ter tempo de só dizer: 'vou só ser pai'”, disse ele.

