Lucas Guimarães faz pergunta indiscreta para Arthur Aguiar

Lucas Guimarães surpreende Arthur Aguiar com pergunta sobre Jade Picon no BBB 22 e o assunto dá o que falar na internet

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 11h04

O influenciador digital Lucas Guimarães deu o que falar na internet após um novo episódio do podcast PodCats. Ele entrevistou o ator e cantor Arthur Aguiar e surpreendeu ao fazer uma pergunta indiscreta para o artista sobre a convivência dele com Jade Picon no Big Brother Brasil 22, da Globo.

Em um momento da conversa, Lucas disse: “Dentro da sua passagem pelo BBB, as pessoas questionaram muito a sua relação com a Jade, se era uma relação dentro de jogo, ou se era uma relação de tesão”. Ao ouvir isso, Arthur reagiu: “De tesão?”.

Assim, Lucas completou o seu pensamento: “Quando muitos a questionavam se ela tinha essa perseguição com você porque no fundo ela queria... Ela tinha tesão por você e que existia alguma coisa entre vocês que não sabia se era jogo, se era tesão, se era algum assunto mal resolvido que vocês já tinham antes do BBB. Eu queria que você 'hablasse' comigo e com a Camila até que ponto era tesão, era jogo, eque se em algum momento estando lá você sentiu que ela mexia com você. Ou se não teve nada disso”.

Por sua vez, Arthur disse: “Não, nunca teve nada disso. Nunca tinha escutado isso, inclusive, esse negócio de tesão”. Então, Camila Loures entrou no assunto para aliviar o climão. “Mas eu acho que você usou a palavra errada. Tesão parece que ela era a fim de você, por isso que ela implicava com você. Tesão fica muito sexual, não?”. E Lucas completou: “Eu não quis dizer no sentido de sexo. É tesão de desejo”.

Por fim, Arthur Aguiar falou de sua convivência com Jade no reality show. “Eu acho que essa pergunta só ela [Jade] pode responder, de fato, eu não posso responder por ela. A minha opinião: eu acho que ela entrou muito brifada sobre as coisas que já tinham acontecido na minha vida pessoal antes do jogo. E que talveznão seria tão vantajoso para ela estar junto comigo”, afirmou.