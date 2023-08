Luana Tanaka relembra par romântico com mocinha de Terra e Paixão em série: 'Honesta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luana Tanaka falou sobre a relação com a protagonista de Terra e Paixão e novos projetos

Para a atriz Luana Tanaka (33), é preciso criar novas referências no mundo audiovisual. Par romântico de Barbara Reis (33) na série O Negociador (Amazon Prime), a artista relembra o trabalho com a mocinha de Terra e Paixão e também reflete sobre a representatividade amarela em novas produções.

"Foi super fácil lidar. Ela está muito para o trabalho e a gente teve essa coisa muito honesta e tranquila", diz sobre a parceria com a protagonista de Terra e Paixão . Na série, Reis interpretou Chacur, e Tanaka viveu Tina. Para ela, a produção foi importante por abrir espaço para a representatividade amarela e também LGBTQIA+.

A atriz ressalta a importância de ir além das "cotas" e incluir a diversidade não apenas no elenco, mas na produção e direção de todos os projetos. Filha de descente de japoneses, Tanaka diz ainda enxergar uma grande caminhada até chegar ao ideal, e conta que já sofreu com preconceito.

"Parece menor falar 'japonesa', mas é como se você nunca pertencesse ao lugar sendo a 'japa'. Existe a sensação de que ninguém está te percebendo. É mais do que chato, é preconceito", diz. "Aprendo muito com o movimento das pessoas pretas por me identificar como uma pessoa não-branca."

Para além das telas do audiovisual, a atriz começou sua carreira no teatro, um espaço em que encontrou reconforto após a separação dos pais. A decisão de cursar artes cênicas foi guiada pelo prazer de estar atuando, e então, ela chegou às produções audiovisuais.

Agora, Tanaka diz ter escolhido se afastar um pouco das redes sociais para melhorar sua relação com elas, e também encontra no esporte uma válvula de escape. "É o momento de voltar para mim, para depois voltar melhor para o mundo."

Para o futuro, a artista diz estar pronta para trabalhar muito mais —e já esta com dois novos longa-metragens na manga. Apesar de não poder dar muitos detalhes, Tanaka adianta que para o segundo semestre estará no elenco de um longa da diretora Helena Guerra e em outro de Bruno Pini.