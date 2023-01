Luana Piovani se irrita com presente que Pedro Scooby deu aos filhos: "Eu que lute"

Luana Piovani se irrita após filhos voltarem para casa com presente dado pelo pai

Luana Piovani (46) desabafou nas redes sociais após Pedro Scooby (34) presentear os filhos com mais um equipamento eletrônico.

Eles ganharam um Nintendo Switch, videogame mais vendido no mundo e que custa em torno de R$ 2,2 mil.

A atriz não gostou do presente e disse que vai ter dificuldade para conciliar as tarefas diárias com a diversão.

"O livro que ganharam no fim de semana. E quem que administre? Entre aulas de reforço, estudo e a “carreira?'”, questionou ela ironizando a situação. "E eu que lute pra ter tempo de ser criança", disse.

Vale lembrar que no passado, Piovani também criticou o surfista após ele presentar os filhos com celulares sem consultá-la.

"Eu não poderia deixar de registrar meu agradecimento, senhor Pedro Scooby. Olha o presente que você deu para o nosso filho. Botou um chipzinho no celular... Agora ele já tomou café comigo, não tomando café da manhã comigo e agora vai almoçar comigo não almoçando comigo. Que maravilha essa nova geração!", se revoltou.

Quais são os valores que Pedro Scooby paga de pensão para os filhos? Veja!

Luana Piovani acusou Pedro Scooby de não pagar metade da pensão dos três filhos que teve com a atriz, além de tê-la ameaçado de levar para a Justiça de Portugal para pegar a guarda das crianças.

Na época, ela informou seus fãs por um vídeo no Instagram que ele havia pago R$17 mil de pensão, mas o valor completo, segundo a coluna de Leo Dias, é de R$25 mil.

Piovani revelou que as principais despesas que tem com as crianças são o aluguel da casa onde ela mora em Portugal, alimentação (mais ou menos R$2,5 mil), uma cozinheira, uma babá e um motorista.

Ainda de acordo com a atriz, Scooby quis reavaliar o total que pagava e pagar o que ele achava justo, tirando o valor do aluguel da casa da conta, por exemplo.