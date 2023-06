Luan Santana e Jade Magalhães estariam se reaproximando após noivado intenso

Parece que o cantor Luan Santana está se reaproximando de sua ex-noiva, Jade Magalhães, após três anos do término

Ao que tudo indica, depois de quase três anos separados, o cantor Luan Santana e a influenciadora digital Jade Magalhães estão se reaproximando e isso teria sido o principal motivo para o término do artista com sua ex-noiva, Izabela Cunha. Porém, como é a relação dos ex-pombinhos? Relembre o relacionamento que durou 12 anos.

Luan Santana e Jade Magalhães se conheceram no ano de 2008, pouco antes do cantor virar sucesso no mundo sertanejo com o hit Meteoro. A influenciadora estava assistindo a um show do artista na primeira fila, em Alto Taquari, no Mato Grosso, quando foi convidada por ele para dançar no palco, como costumava fazer nas apresentações.

Assim, Jade foi ao camarim, onde Luan a convidou para passar a noite no hotel, porém, ela não aceitou. Mas, mesmo com esse romance todo, o primeiro beijo do casal só saiu apenas um ano depois, quando o cantor a achou através das redes sociais.

Relacionamento conturbado

Apesar da relação discreta, os dois viveram muitas idas e vindas. O primeiro término do casal foi no ano de 2013 e, na época, Luan revelou que foi por conta da distância e da agenda cheia. E só reataram em 2015, porém, em 2016, terminaram novamente. E no mesmo ano, se reconciliaram.

Até que, em 2019, Luan pediu Jade em casamento. O cantor preparou uma baita de uma surpresa durante um passeio de balão em Portugal, surpreendendo a amada com um lindo anel de diamante. A influenciadora disse sim e comemorou: “Eu sonhei com esse dia. E foi além de qualquer expectativa, mais lindo e mais poético do que eu poderia imaginar.”

O fim

Já em abril de 2020, durante a pandemia do Covid-19, os dois anunciaram que estavam morando juntos, mas a proximidade não deu certo. No início de outubro, eles confirmaram que estavam separados, após uma onda de boatos. Recentemente, Luan falou de sua relação com Jade. “Eu sigo ela no Instagram, acompanho o que ela faz. Não falo com ela, mas queria falar. Eu não teria problema nenhum em encontrar, conversar. Mas é que tem esse receio mesmo, principalmente da parte dela. Mas o momento em que ela está agora tem me deixado sossegado”, contou.

Mas será que tem volta?

Após o fim do noivado de Luan Santana e Izabela Cunha repercutir nas redes sociais, com os internautas procurando um motivo para o fim tão repentino de um relacionamento que parecia que ia dar certo, parece que existe, sim, um motivo por trás dos problemas do ex-casal. De acordo com informações do jornal Extra, Luan e Izabela terminaram porque o cantor sertanejo estava se reaproximando de sua ex-namorada, Jade Magalhães.