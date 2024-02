Lua Blanco e Arthur Aguiar colocam ponto final em atrito de 11 anos: ‘Pedir desculpas’

Eles são amigos de novo! Depois de 11 anos sem se falar, Lua Blanco e Arthur Aguiar anunciam que tiveram uma conversa séria

A atriz Lua Blanco pegou os fãs de surpresa na manhã deste sábado, 10, ao anunciar que reatou a amizade com o ator e cantor Arthur Aguiar. Os dois fizeram sucesso juntos na época da versão brasileira da novela Rebelde, na Record TV, mas ficaram 11 anos sem se falar por causa de atritos no passado. Agora, eles decidiram ter uma conversa séria e fizeram as pazes.

A novidade foi anunciada com uma selfie dos dois sorridentes e uma declaração sobre a conversa que tiveram. "Pra quem queria saber sobre LuAr, mando notícias do lado de cá que estamos bem, fizemos as pazes e está tudo certo. Tínhamos uma roupa suja pra lavar, que não vou expor aqui pq vocês não tem idade pra isso, mas ele me levou pra almoçar dia 04/11/23 na minha churrascaria favorita, e nem me deixou pagar", disse ela.

E completou: "Falamos de forma limpa e natural, como se nenhum tempo tinha passado desde os 11 anos que ficamos sem se falar. foi como acordar de um sonho, e foi ainda melhor porque parece que uma névoa se dissipou e pude ver como ele é lindo e temente às Deus, eu achava que ele era só um chicken little, mas quem não ama um galeto, né? Agora quando abro a geladeira eu já sei o que eu quero comer e não preciso ficar gastando energia".

Por sua vez, Arthur respondeu ao post dela com sua declaração sobre o tema. "Foi realmente muito especial e importante!! Foi bonito ver os dois assumindo cada um às suas responsabilidades, podendo dividir o que magoou cada um e pedir desculpas… Que bom que tivemos a oportunidade de nos desculpar e tirar isso do nosso coração. Obrigado por esse dia!! E que bom que não me acha mais um chicken little… Hahah", escreveu.

Namorada de Arthur Aguiar está grávida

No início do mês, Jhenny Santucci usou as redes sociais para dividir sua ansiedade pela chegada de seu primeiro filho com Arthur Aguiar, o pequeno Gabriel. Na reta final da gestação do menino, a futura mamãe impressionou os seguidores ao compartilhar novos registros de seu barrigão em um ensaio fotográfico.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a empresária e influenciadora digital compartilhou registros que foram capturados pela fotógrafa Jeniffer Castro. Nas imagens, Jhenny posa totalmente ao natural de forma artística, cobrindo os seios com as mãos e o cabelo, enquanto exibe completamente o barrigão que carrega o primeiro herdeiro.

“Bom dia com 40 semanas por aqui”, Jhenny aproveitou para revelar a idade gestacional do bebê, que pode nascer a qualquer momento. Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com o tamanho do forninho: “Gente, tem que tirar esse neném daí. Não é perigoso, não?”, perguntou uma fã. “Vem Gabriel! Estamos todos ansiosos!”, disse outra.