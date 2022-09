Lorena Simpson foi convidada para fazer uma sessão de fotos arrasadoras na casa de Michael Jackson em Los Angeles

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 14h04

Lorena Simpson está com uma super novidade para os fãs. A cantora manauara, que acabou de fazer shows pelo Brasil, embarcou para os Estados Unidos para passar um tempo estudando dança e música.

Duarante a viagem, a cantora recebeu um convite super especial para fazer uma sessão de fotos em colaboração com a marca americana de cabelos, PrettyParty, uma das queridinhas das celebridades de Hollywood.

A convite da dona da marca, Laura Mayer, Lorena partiu pata Los Angeles para fazer uma sessão fotográfica em uma locação incrível. Nada mais nada menos que a mansão que já foi de Michael Jackson, em Bel-Air, um dos bairros mais luxuosos do local.

A sessão aconteceu em diversas locações dentro da mansão do ídolo, desde a piscina, até a enorme escada da residência. Toda a equipe que realizou o projeto era composta por brasileiros de peso que já moram na Califórnia e são queridinhos das celebridades locais.

Nas imagens, feitas em uma pegada mais vintage, Lorena usou um alongamento de fios loiros até o chão e fez fotos belíssimas na piscina, usando um longo vestido branco e uma maquiagem clean. Em outro momento, ela posou na varanda, com um vestido animal print. Ela ainda fotografou na escada da mansão, com um vestido estilo blazer curtinho, uma bota branca de cano longo e uma maquiagem mais marcante.

"Eu nunca imaginei que um dia eu entraria na casa do Michael Jackson, parecia um sonho... Foi muito especial. De Manaus, Amazonas, para a casa do rei do Pop em Hollywood", falou a artista sobre essa experiencia incrível.

Confira as fotos que Lorena Simpson fez na casa de Michael Jackson:

Lorena Simpson faz sessão de fotos na casa de Michael Jackson em Los Angeles. Crédito: Paula Neves

Lorena Simpson faz sessão de fotos na casa de Michael Jackson em Los Angeles. Crédito: Paula Neves

Lorena Simpson faz sessão de fotos na casa de Michael Jackson em Los Angeles. Crédito: Paula Neves

Lorena Simpson faz sessão de fotos na casa de Michael Jackson em Los Angeles. Crédito: Paula Neves

Lorena Simpson faz sessão de fotos na casa de Michael Jackson em Los Angeles. Crédito: Paula Neves

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!