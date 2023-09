Lore Improta ganha festão surpresa para celebrar 30 anos ao lado da família e amigos

Esposa de Leo Santana, Lore Improta se emociona ao ganhar festa surpresa luxuosa para comemorar a chegada de seus 30 anos

A dançarina Lore Improta celebrou a chegada de seus 30 anos com uma festa surpresa na companhia de sua família e amigos em Salvador nesta terça-feira, 12. Através das redes sociais, a loira contou que foi surpreendida com a celebração, já que comemorou seu aniversário de forma intimista com o marido, Leo Santana, nos Estados Unidos.

Nos stories em sua conta no Instagram, Lore compartilhou com seus seguidores os emocionantes momentos da recepção. Visivelmente emocionada, ela correu para abraçar suas amigas e familiares, incluindo sua filha, Liz, que tem apenas dois aninhos, mas também marcou presença e curtiu a farra: “Eu amo tanto vocês”, ela se derreteu.

Para entrar no clima da festa, que teve como tema "Anos 2000", Lore também ganhou um look especial, com uma camiseta branca com brilhantes, short preto, óculos escuros, presilhas e outros acessórios: “Minha gente, trocaram meu look”, disse a dançarina emocionada com o carinho em sua recepção surpresa.

Por fim, Lore compartilhou mais alguns detalhes do festão memorável, que incluiu um palco para as apresentações de Renanzinho CBX e Leo, uma piscina repleta de bebidas refrescantes e uma decoração completamente rosa, onde a loira aproveitou para posar ao lado de suas amigas, que também haviam escolhido trajes na temática do evento.

Confira os cliques da celebração de Lore Improta:

Lore Improta ganha festão surpresa para celebrar 30 anos - Reprodução/Instagram

Lore Improta ganha festão surpresa para celebrar 30 anos - Reprodução/Instagram

Lore Improta ganha festão surpresa para celebrar 30 anos - Reprodução/Instagram

Lore Improta ganha festão surpresa para celebrar 30 anos - Reprodução/Instagram

Lore Improta ganha festão surpresa para celebrar 30 anos - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Lore ganhou notoriedade como uma das dançarinas do programa dominical da Globo, o ‘Domingão do Faustão’. Em 2017, a loira engatou o relacionamento com o ‘gigante’, mas o namoro foi marcado por idas e vindas. No entanto, em 2021, eles decidiram oficializar a união com uma cerimônia luxuosa e conceberam sua primeira filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Leo Santana e Lore Improta causam com momento ousado:

O cantor Leo Santana e a musa Lore Improta protagonizaram um momento bem ousado em um vídeo que caiu nas redes sociais recentemente. É que a dançarina subiu ao palco e fez uma dança íntima no maridão durante a gravação de um clipe. Empolgado, o cantor deixou uma mensagem divertida: "Foi assim que Liz veio, tá?", disparou sobre a ousadia.