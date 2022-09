Lore Improta faz declaração de amor para Leo Santana após show: ''Estarei sempre ao seu lado!''

Lore Improta se divertiu tanto durante o show de Leo Santana que aproveitou o fim do evento para se derreter ao maridão

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 15h04

Nesta segunda-feira, 19, Lore Improta (29) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento especial que viveu com Leo Santana (34) durante um show do artista. A loira publicou um clique ao lado do marido, feito nos bastidores do evento, onde ela aparece dando um grande apoio ao amado.

Na imagem, os dois aparecem caminhando atrás do palco, de mãos dadas, enquanto usavam looks estilosos. Ela com um shortinho mínimo, combinando com um cropped branco de alça e ele com uma calça preta, um casaco amarelo e um tênis da mesma cor, além de ambos apostarem em óculos de sol estilosos.

Na legenda, Lore não se conteve e se declarou para o amado: "Meu parceiro de vida, como te admiro! Que show incrível ontem.. mais um pra conta. Estarei ao seu lado sempre, te amo vida".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindões!", disse um. "Que casal!", falou um terceiro. "Casal mais lindo desse mundo!", escreveu ainda um terceiro.

Confira a declaração que Lore Improta fez para Leo Santana após o fim de um show do artista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta aposta em shorts curtinho e deixa pernões definidos a mostra

Recentemente, Lore Improta usou suas redes sociais para mostrar o seu look do dia, composto por um shortinho micro, que deixou seus pernões definidos a mostra. É claro que as fotos arrasadoras da artista chamaram atenção da web e elogios como "Perfeita", "Gata demais" e "Maravilhosa", surgiram nos comentários do post em questão

