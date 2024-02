Longe da TV, Silvia Pfeifer faz rara aparição de biquíni em dia de piscina

Longe da TV desde a novela 'Reis', a atriz Silvia Pfeifer aproveitou o dia quente no Rio de Janeiro para se refrescar na piscina

A atriz Silvia Pfeifer aproveitou o dia de Carnaval para descansar e aproveitar um dia ensolarado na piscina. Na última terça-feira, 13, ela usou as redes sociais para compartilhar um clique especial de seu momento de lazer.

Longe da TV desde 2022, quando interpretou a personagem Anainér, Rainha dos Filisteus, na novela 'Reis', da Record TV, a artista, de 65 anos, esbanjou beleza e simpatia ao se fotografar dentro da água. Para renovar o bronzeado, ela apostou em um biquíni preto e complementou o look com um chapéu para se proteger do sol.

"Pra aguentar os 40º/50º de carnaval e calor do Rio!", escreveu Silvia Pfeifer na legenda da publicação. Como trilha sonora do momento, ela escolheu a música Rio 40 graus, de Fernanda Abreu.

Não demorou muito para a atriz receber diversos elogios dos fãs. Encantados com a selfie de Silvia, internautas fizeram questão de deixar comentários carinhosos na postagem. "Maravilhosa e exuberante, igual a você não existe", declarou um seguidor. "Uma deusa… a perfeita leveza do ser", disse outro. "Chique por natureza!", opinou um terceiro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Escobar (@silviapfeiferoficial)

