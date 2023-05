Lívia Andrade sobe quase 700 degraus para conhecer igreja: "Encarei a missão"

A apresentadora Lívia Andrade decidiu conhecer o Santuário da Nossa Senhora dos Remédios, em Portugal

Lívia Andrade (39) está passeando por Portugal e nesta segunda-feira, 15, decidiu dividir com os seguidores das redes sociais alguns detalhes de seu passeio.

Nos Stories do Instagram, a apresentadora contou que decidiu conhecer o Santuário da Nossa Senhora do Remédio, na cidade de Lamego, e decidiu subir quase 700 degraus para chegar ao local.

"Estou aqui em Lamego, em Portugal, no Santuário da Nossa Senhora dos Remédios. É uma construção muito bonita e são 686 degraus para chegar até lá. Encarei a missão. Quero ver como vou chegar lá em cima", disse ela no vídeo.

Depois, Lívia foi filmando os primeiros degraus e confessou que o lugar era muito lindo. "Tudo começa por aqui. Aí a igreja está lá em cima", disse a artista ao apontar para o topo da escada. "Vamos começar a subida", completou ela, já bastante ofegante.

Confira:

Lívia Andrade sobe quase 700 degraus para conhecer Santuário - Reprodução/Instagram

Look ousado

A apresentadora Lívia Andrade chocou com mais um look arrasador no Domingão com o Huck. No programa que foi ar neste domingo, 14, a famosa apareceu com um vestido roxo nada discreto e deu o que falar ao compartilhar fotos em sua rede social usando a produção.

Nos registros, a loira apareceu arrasadora fazendo várias poses e chamou a atenção ao exibir suas curvas esculturais no look coladíssimo e com uma fenda no limite. Além da roupa poderosa, Lívia Andrade ainda apostou em uma trança até o bumbum e em uma maquiagem com batom da cor do vestido.

