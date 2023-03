Lincoln Lau se pronuncia após acusações de Gabi Martins: ''Me agrediu''

Após ter conversas com ameaças expostas, Lincoln Lau dá sua versão sobre relacionamento com Gabi Martins

O ex-namorado de Gabi Martins (26), o gamer Lincoln Lau (33), pronunciou-se após a cantora expor conversas com ameaças feitas por ele à famosa. Em seus stories, ele emitiu uma nota e depois gravou uma série de vídeos dando sua versão da história.

"Não quero ficar falando mais sobre esse caso, estou sofrendo bastante e as pessoas ficam brincando e criando fofocas baseadas no que elas acham, cronologias, situações e fatos para vender e ganhar dinheiro com o sofrimento alheio. Como eu disse, respeito muito a Gabi e qualquer coisa que formos falar aqui só vai criar mais sofrimento para nós dois. Temos os nossos motivos e não precisamos ficar alimentando esses urubus que vivem do sofrimento alheio. Não vou fazer exposição de nenhuma situação, nem de motivo, nada, cada um sabe o que fala, o que diz e tem responsabilidade sobre o que diz. Eu sei o real motivo. E de mim ninguém vai saber", falava um trecho do texto postado por ele.

Nos vídeos, o gamer então contou sua versão dos fatos e rebateu algumas afirmações da ex-BBB. "Por quê ela não fala que me agrediu três vezes durante as discussões, me xingou de todos os nomes possíveis? Eu nunca xinguei ela, nunca toquei nela", disse ele.

Lincoln afirmou que ela respondia os exs. "Ela me mostrava as mensagens que eles mandavam, e dizia que não respondia, mas quando pedi para abrir o direct, ela tinha respondido. Não dá pra ficar quieto ouvindo só erros meus, quando ela também errava", declarou.

++ Aos prantos, Gabi Martins expõe traição de Lincoln Lau: "Extremamente decepcionada"

Veja o pronunciamento de Lincoln Lau:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Gabi Martins choca ao revelar conversas com ameaças de ex-namorado: ''O tempo todo''

A cantora Gabi Martins abriu o jogo sobre o relacionamento que estava vivendo com Lincoln Lau. Nesta sexta-feira, 18, após descobrir as traições do ex com uma mulher, a ex-BBB fez um desabafo chorando e lamentando o desrespeito que tem vivido.

Além de ter sido traída por ele, a artista revelou que nos últimos meses estava sendo vítima de uma relação abusiva, visto que o gamer fazia algumas ameaças a ela e pedia que mudasse seu comportamento, forma de vestir, entre outras coisas de sua intimidade.

Para provar o que estava dizendo, Gabi Martins compartilhou prints das conversas com Lincoln Lau em um aplicativo de mensagens. Além de pedidos para ela apagar postagens antigas com os exs, ele ligava de vídeo para ver onde ela estava. Veja aqui as conversas.