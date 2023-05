Lidi Lisboa mostra as primeiras fotos com seu namorado, Shia

Lidi Lisboa assume namoro com Shia ao exibir ensaio fotográfico dos dois juntos

A atriz Lidi Lisboa está apaixonada novamente! Nesta terça-feira, 9, ela compartilhou um ensaio fotográfico em clima de romance com seu novo namorado, Shia.

Nas fotos, os dois apareceram com looks pretos e trocando carinhos na frente das câmeras. Tanto que, nos comentários, os fãs elogiaram o novo casal. “Fofos”, disse um seguidor. “Deus abençoe a união de vocês”, declarou outro. “Dupla maravilhosa”, afirmou mais um.

Atualmente, os dois podem ser vistos juntos no programa Casais em Apuros, da Record TV.

No passado, Shia namorou com a ex-BBB Gyselle Soares. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Lidi e Shia se conheceram em 2022 e passaram o réveillon juntos na casa de amigos na cidade de São Paulo, mas eles decidiram manter o início do romance longe das redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lidi Lisboa (@lidilisboaoficial)

Novo visual de Lidi Lisboa

Há pouco tempo, a atriz Lidi Lisboa (38) se despediu do cabelo com mechas loiras para aderir aos fios completamente castanhos. A musa fez a mudança após o fim das gravações da segunda temporada da sérieA Sogra Que Te Pariu, da Netflix.

A estrela exibiu fotos de antes e depois da transformação e contou que sentiu a necessidade de mudar a sua aparência neste momento da vida. “É mais a necessidade de mudança. Eu adoro mudar. Embora eu goste muito de ser loira, eu acho que já tinha dado”, contou ela.

E completou: “Eu estava um pouco enjoada do meu rosto, estava incomodada. E mudar é muito bom. Vai demorar um tempo para me acostumar. Voltei a ser castanha, mas é por um bom motivo. Logo mais eu mudo de novo e assim é a vida: mudanças, mutação”.