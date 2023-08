Lexa rebate comentários sobre a aparência: ''Realmente está maior''

Cantora Lexa comenta sobre boatos de mudanças no rosto e nega que realizou procedimentos estéticos

A cantora Lexa participou do podcast PodDelas com Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta na quinta-feira, 17, e falou sobre os comentários que tem recebido sobre mudanças na aparência.

A esposa de MC Guimê vem sendo questionada pelos seguidores sobre seu rosto estar diferente e comentou sobre os boatos de que realizou procedimentos estéticos. Direta, a artista negou cirurgias plásticas e justificou a mudança em seu rosto.

"Eu não botei cara não, tá? Eu não fiz harmonização... eu engordo ou emagreço, e como eu só ando engordando, realmente a minha cara está maior. Mas tem gente que fica comentando que fiz harmonização, eu não coloco boca há dois anos", afirmou ela sobre as transformações.

Durante a entrevista, Lexa também falou da carreira, da vida pessoal e os planos de aumentar a família com o funkeiro Guimê, com quem está casada desde 2018 e de quem ficou um tempo separada após ele ter sido desclassificado do BBB 23 por assédio.

"Eu tenho muita vontade de ser mãe, mas eu tenho muitos projetos fora do Brasil... meu trabalho consumiu esse lado de mãe na minha cabeça", declarou a cantora.

Lexa rouba a cena em praia com curvas deslumbrantes

A cantora Lexa deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Recentemente, a famosa compartilhou cliques curtindo uma praia paradisíaco em Curaçao e roubou a cena ao surgir deslumbrante no momento.

Dona de curvas esculturais, a artista roubou a cena e se destacou. De biquíni, a esposa de MC Guimê posou de costas e se destacou com seu corpaço torneado.

"Carinha de felicidade nessa água linda de Curaçao!", publicou Lexa os cliques se refrescando no mar com águas cristalinas. Nos comentários, os internautas encheram a funkeira de elogios. "Maravilhosa", enalteceram os fãs. "Perfeição", admiraram outros.