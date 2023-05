Lexa comemora emagrecimento com foto usando top e hot pants

Cantora Lexa emagreceu e mostrou como está o corpo após a mudança

A cantora Lexa comemorou uma mudança corporal após se dedicar aos exercícios físicos. Em uma foto usando um top e hot pants, ela anunciou que emagreceu.

Na legenda do story, ela escreveu: "Já perdi quatro quilos". A frase veio acompanhando de um emoji com olhos de coração.

Depois, ela afirmou que iria malhar no feriado do dia do trabalhador. "Vou fazer um treinão e depois... sabe aqueles dias que a gente faz dia de spa em casa? Máscara... Aqueles dias em que a gente não quer ir para o salão", disse. Ela, então, se filmou correndo na esteira.

Desabafou sobre as mudanças na vida

Após o tempo separada de MC Guimê, Lexa contou que não está sendo fácil acompanhar todas as mudanças que estão ocorrendo em sua vida. “Eu não sei nem explicar esses últimos meses na minha vida. Nenhuma palavra definiria. Mas eu acho que a resiliência vai ser a minha melhor amiga”, afirmou.

“Estou tentando falar para descontrair também para não ficar nessa vibe, mas a gente perdeu uma pessoa da família do meu irmão. Nós somos filhos de pais diferentes e é uma pessoa que fez parte da minha vida, mas estamos vivendo um dia chato. O dia está chovendo e está feio, meio que acompanhando o nosso humor”, desabafou.