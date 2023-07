Lexa aproveita a Grécia e desfila com bolsa de ombro que custa mais de R$ 20 mil

LOOK DO DIA!

A cantora ostentou peça da Prada na reta final de sua viagem com marido MC Guimê

Aproveitando o Eurotour, Lexa encantou seus seguidores na escolha do look para curtir os momentos finais de sua viagem à Grécia. A cantora publicou no Instagram, nesta quinta-feira, 20, uma sequência de fotos em que aparece usando uma saia azul, de fenda lateral, e um top sem alça combinando.

Ela ainda ostentou uma bolsa de ombro da marca Prada, no valor de R$ 24 mil, pelas vielas de Mykonos. Para completar, Lexa apostou em colar e pulseira combinando com a bolsa, e óculos escuros dourados.

"Mykonos, eu estou apaixonada por você. Agora, bora voltar para o Brasil, porque eu tenho que trabalhaaaar!", escreveu a cantora na legenda e recebeu uma chuva de elogios dos internautas:

“Belíssima”, comentou uma, “Tudo lindo, o look, paisagem e você”, escreveu uma segunda, “Aproveite o resto da viagem”, desejou outra.

Apesar da polêmica decisão de Lexa de perdoar seu marido, após ele ser expulso do BBB 23 por assediar a participante Dania Mendez, diversos seguidores e fãs apoiaram o casal nos comentários da publicação!

Uma fã ainda declarou: “Vocês são lindos juntos”. Um seguidor escreveu ao ver o vídeo do casal: “Esse casal é lindo”. Uma admiradora ainda disse: “Maravilhosos, super fã”.

MC Guimê aparece fumando cigarro suspeito durante viagem pela Itália e se explica

Legalizado? Nesta quarta-feira, 12, a internet começou a suspeitar de algo estranho quando o cantor de funk MC Guimê apareceu durante sua viagem pela Itália ao lado de sua mulher, Lexa, fumando um cigarro duvidoso. No caso, o cantor avisou que o produto era de um químico derivado da maconha, o canabidiol, e que é permitido no país europeu.

“Antes de falar qualquer coisa... Está tranquilo, que aqui é legalizado. Só CBD (risos)”, revelou o cantor, logo após compartilhar o vídeo no qual aparece fumando em Capri, na Itália. O casal está no país europeu após passar um tempo em Paris, na França.

Mesmo que a maconha em si não seja legalizada na Itália, o país europeu permite que as pessoas usem o CDB, desde que não tenha uma concentração de THC superior a 0,6%. Foi exatamente o que Guimê estava fazendo.