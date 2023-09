Letícia Spiller lamenta a morte de maquiador das famosas: ‘Descanse'

Após notícia da morte de maquiador das famosas, Letícia Spiller se despede do amigo com recado especial

A atriz Letícia Spiller fez uma homenagem carinhosa para o maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, o Rico Tavares, que faleceu nesta sexta-feira, 15, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde que foi atropelado, mas não resistiu.

Nas redes sociais, a atriz relembrou uma foto do amigo sorridente e falou sobre as memórias que vai guardar dos momentos com ele.

"Meu amor… Descanse, esteja em paz e comunhão com a luz divina. Toda palavra se apequena quando um amigo parte. Agradeço por todo carinho que recebi dele e por tantas risadas compartilhadas… só quero pensar nas coisas boas desse mundo. Não conseguimos entender o porque, mas prefiro acreditar num plano e frequência maior, onde não há separação, onde há somente o amor que une todas as coisas. Muita luz pra todos nós. Sigamos no caminho da luz", disse ela.

View this post on Instagram A post shared by Leticia Spiller (@arealspiller)

O que aconteceu com Rico Tavares?

O maquiador Rico Tavares foi dado como desaparecido no dia 22 de agosto. Ele foi encontrado alguns dias depois com ferimentos de um atropelamento. Ele foi levado para um hospital estadual e seguiu internado até sua morte. Os médicos diagnosticaram que ele estava com edema cerebral e fraturas pelo corpo. Além disso, ele sofreu uma parada cardíaca. Por enquanto, os detalhes sobre a morte dele e a despedida não foram revelados pela família.

Quem era Ricardo Tavares?

Considerado um dos maiores nomes da beleza no Brasil, Ricardo Tavares fez trabalhos com várias artistas e estrelas da televisão e era muito procurado para atuar na produção de ensaios, capas de revista e eventos. Recentemente, ele maquiou nomes como Miá Mello, Claudia Ohana e Maitê Proença. Ele foi dos profissionais mais respeitados de sua área e sempre foi muito querido.