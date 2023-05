Leticia Cazarré se derrete ao reunir a família em cerimônia de casamento: "Lindos!"

Leticia Cazarré se emocionou ao reunir a família no casamento da funcionária, que trabalha em sua casa há 10 anos

A bióloga e jornalista Leticia Cazarré (39) encantou os seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma série de fotos ao lado de sua família. A publicação foi feita na manhã desta terça-feira, 09, exibindo um alegre momento durante a cerimônia de casamento de sua funcionária, Ana, que trabalha com a família há dez anos.

Na companhia do maridão, o ator Juliano Cazarré (42), e dos filhos, Vicente (12), Inácio (9), Gaspar (3) e Maria Madalena (1), ela surgiu deslumbrante usando um belíssimo vestido transpassado na cor laranja, e claro que não poderia ser diferente, já que a ocasião era mais que especial para a família.

"Um dia mais que especial: casamento da Ana Flora, nossa amiga e funcionária há dez anos! Foram 30 anos sonhando em casar com seu amado e agora esse sonho se realizou! Parabéns aos noivos!!", destacou ela legenda da postagem feita em sua conta oficial no Instagram.

Em seguida, ela aproveitou para deixar uma mensagem de carinho a amiga."Que Deus cubra sua casa de graças e abundância, minha querida! E como você costuma dizer: queremos estar contigo num lugar chamado SEMPRE! Obrigada por tudo, Ana!!", desejou a mãe de Maria Guilhermina.

Nos comentários, internautas elogiaram a união da família: "Ser amiga e funcionária há 10 anos fala muito de como vocês são como patrões: constroem vínculos! Não me surpreende. Aliás, nunca nos vimos pessoalmente, mas parece que te conheço há tanto tempo!", elogiou uma.

"Vocês são de uma simplicidade bendita!! Que Deus abençoe os noivos", respondeu outra. "Vocês são maravilhosos!", apontou mais uma.

Letícia Cazarré fala sobre estado de saúde da filha e pede orações

Na última semana, Letícia Cazarré compartilhou nas redes sociais mais detalhes sobre a atual situação da pequena Maria Guilhermina e pediu orações aos seguidores.

"Acordamos às 5h45, arrumamos 4 crianças. Papai saiu com todos às 6h36 para missa/escola. São 13h e desde aquela hora estou cuidando da Guilhermina e do home care. Parei uma vez pra tomar banho e rezar. Graças a Deus o pulmão está muito bom! Mas alguma outra coisa está deixando nossa pequena doentinha. Vamos descobrir! Pode ser só uma gripe. Conto com as orações de vocês, por ela e por mim também! Não é fácil", disse ela