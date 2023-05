Letícia Cazarré fala sobre estado de saúde da filha e pede orações: "Não é fácil"

Esposa de Juliano Cazarré, Letícia Cazarré atualiza estado de saúde da filha, Maria Guilhermina e pede orações

No início da tarde desta sexta-feira, 05, Letícia Cazarré (39) compartilhou nas redes sociais mais detalhes sobre a atual situação da pequena Maria Guilhermina, de apenas dez meses de vida.

Por meio dos Stories de seu Instagram, a esposa de Juliano Cazarré (42) contou que o quadro de saúde da bebê não está bem e pediu orações aos seguidores.

"Acordamos às 5h45, arrumamos 4 crianças. Papai saiu com todos às 6h36 para missa/escola. São 13h e desde aquela hora estou cuidando da Guilhermina e do home care. Parei uma vez pra tomar banho e rezar. Graças a Deus o pulmão está muito bom! Mas alguma outra coisa está deixando nossa pequena doentinha. Vamos descobrir! Pode ser só uma gripe. Conto com as orações de vocês, por ela e por mim também! Não é fácil", disse ela.

A herdeira de Leticia e Juliano nasceu com uma condição cardíaca rara conhecida anomalia de Ebstein e desde o seu nascimento, já passou por diversas cirurgias. Atualmente, Guilhermina faz o tratamento de casa, sob os cuidados de uma enfermeira em um quarto adptado com a aparelhagem necessária para atender todas as suas necessidades.

VEJA O STORY DE LETICIA CAZARRÉ:

Foto: Reprodução/Instagram

Leticia Cazarré reúne a família para celebrar os dez meses de Maria Guilhermina

Ainda nos últimos dias,Leticia Cazarré reuniu a família para celebrar uma data muito especial: o mesversário da filha, Maria Guilhermina, que completou dez meses de vida.

A mamãe coruja fez questão de comemorar a vida da filha na companhia do maridão, Juliano Cazarré e dos filhos, Vicente, de 12 anos; Inácio, de 9, Gaspar, de 3 e Maria Madalena, de um 1 ano e 10 meses.

Nas imagens, a matriarca também exibiu detalhes do bolo em formato do número dez feito para a comemoração. "Família reunida, vamos comemorar os 10 meses”, escreveu.